Udinese Juventus 0-2, bianconeri a punteggio pieno

Ottava vittoria in 8 gare di campionato. Partita sbloccata da Bentancur, schierato da Allegri al posto di Can, e gol di Ronaldo. Scuffet evita una goleada

©

Non si ferma la corsa della Juventus che vince anche a Udine e resta a punteggio pieno a 24 punti. I bianconeri hanno battuto l’udinese 2-0 con i gol di Betancur e Ronaldo Risultati e classifica Serie A

LA PARTITA – Prosegue inarrestabile il cammino della Juventus che oggi rulla anche l’Udinese. L’ottava vittoria consecutiva in campionato vale già una minifuga in vetta alla classifica della Serie A. Il successo lo costruisce in 3′ alla mezz’ora del primo tempo. Bentancur apre le danze su un cross dalla destra di Cancelo. Cristiano Ronaldo raddoppia e chiude i conti su un assist di Mandzukic. Alla squadra di Allegri non mancano, prima e dopo, altre occasioni per incrementare ancora il vantaggio. Su tutte, la traversa colpita da Cancelo, con deviazione decisiva di Scuffet, nel finale di gara. L’Udinese prova come può a rimanere in partita, ma la differenza di valore dell’avversario si mostra in tutta evidenza. La Vecchia Signora detta la proprio legge sul rettangolo verde fin dall’inizio del match mentre l’Udinese bada a difendersi con più uomini possibili dietro la linea di palla, per non scoprirsi e concedere spazi. Missione quasi impossibile contro la qualità degli avversari.

L’attesa degli juventini sugli spalti, sold-out, dello Stadio Friuli Dacia Arena è quasi tutta per le giocate di Cristiano Ronaldo e il talento portoghese non si fa attendere. Al 6′ scalda il suo pubblico con un tiro da fuori, insidioso, deviato in angolo da un provvidenziale tocco di Behrami, che scatena il primo boato dello stadio. E al 19′ concede il bis in tandem con Pjanic che scarica sull’esterno destro della rete friulana dopo un tiro ribattuto in area dello stesso Ronaldo. L’Udinese tiene per mezz’ora. Poi capitola, sbilanciata da un’accelerazione juventina, in una delle poche occasioni in cui ha provato a spingersi verso la porta avversaria. Cancelo scende sulla destra, calibra un cross in area e Bentancur si inserisce bucando la difesa per vie centrali e colpisce di testa in rete. E’ il 34′. La Juventus accelera e nell’arco di 3′ minuti prima fallisce e poi centra il raddoppio. Scuffet salva subito dopo opponendosi d’istinto a una conclusione ravvicinata di Mandzukic.

Ma alza bandiera bianca sul tiro di Ronaldo, sinistro di prima su un tocco di Mandzukic in area che si trasforma in un assist perfetto. Gol e classica esultanza alla CR7. I tentativi dell’Udinese di riaprire la partita si scontrano nel finale di primo tempo sul palo della porta difesa da Sczesny, su tiro angolato di Barak da fuori, e in avvio di ripresa sul muro alzato sulla linea di porta da Alex Sandro su conclusione ravvicinata di Lasagna. Le sorti della gara non vengono mai messe realmente in discussione. La Juventus ha sempre ben saldo in mano il controllo del campo. Mandzukic, Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, subentrato a rilevare Dybala, fanno quello che vogliono tra le linee dell’Udinese, andando al tiro in più occasioni verso la porta difesa da Scuffet, che limita i danni. Come al 29′ quando ancora una volta d’istinto, di piede, respinge il tiro a botta sicura ancora di Ronaldo da centro area, servito da Mandzukic. E ancora al 39′ quando alza sulla traversa un tiro di Cancelo deviato prima anche da un tocco di Nuytinck.

