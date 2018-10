Cantagiro 2018: vince Alessia Battini con “Da me”

Un tripudio di luci, colori ed emozioni! Si conclude così la splendida serata della finalissima del Cantagiro 2018 a Fiuggi! Commossa fino alle lacrime sul palco la livorneseAlessia Battini, vince questa edizione con il brano “Da Me”. Ricevendo il premio dedica la vittoria a lei stessa e ai suoi stretti collaboratori oltre che alla famiglia.

Un successo meritatissimo per questa cantautrice di grande talento. Con il suo stile e la sua voce, già l’anno scorso si era fatta notare guadagnando il secondo posto nella classifica generale e ricevendo inoltre il 1mo premio nella sezione “lirico-pop” con il brano “Anche senza te”, scritto da lei e composto dal suo collaboratore Alessio Boni.

A soli 23 anni Alessia ha già bruciato molte tappe, vincendo numerosi premi e concorsi in tutta Italia e la possiamo considerare, ad oggi, uno dei talenti emergenti più meritevoli della musica italiana. Oltre che autrice di alcuni suoi brani, fin dall’età di 14 anni studia e si perfeziona cercando un suo stile, che troverà nel genere del “lirico-pop”, particolarmente adatto alla sua possente e straordinaria voce. I suoi idoli sono in primis i Queen del grande Freddy Mercury e poi Mina alla quale si ispira quando è sul palco.

La sua bravura è stata riconosciuta anche da grandi nomi del panorama musicale italiano, come Riccardo Fogli e Marco Ferradini, fino allo storico gruppo dei New Trolls con i quali Alessia ha cantato. Non poteva che essere lei la “giovane regina “ e trionfatrice del Cantagiro 2018!

Il secondo posto è andato a Matteo Buselli, con il brano “Giullare”, canzone che anche vinto il premio della critica assegnato dalla giuria degli addetti stampa,mentre al terzo posto si è classificato Buompane Marco con il brano “Cambierà”.

La serata è stata allietata dalla presenza di ospiti speciali, il cantautore Paolo Vallesi e la Little Tony Band. Una bella sorpresa è stata inoltre l’esibizione di Giulia Miccoli, la vincitrice della scorsa edizione 2017.

I premi speciali sono stati assegnati ad Eleonora Caverni con la canzone “Una persona intelligente” per la terza edizione del Premio “Bardotti” e al lirico pugliese Aita Gaetano con il brano “Leggero” per il Premio “Little Tony”.

Il patron Enzo De Carlo esprime con gioia la sua soddisfazione ed insieme ai conduttori ringrazia nel finale tutti i partecipanti ed i collaboratori che hanno reso possibile lo svolgimento di questo grande evento, da anni simbolo indiscusso della ricerca di nuovi talenti sia sul nostro territorio che all’estero. Il Cantagiro è davvero una “carovana” speciale, capace di portare vere emozioni in ogni tappa e di regalarci un finale ancor più unico con il vincitore della gara. E grazie al suo nobile scopo di ricerca di nuovi talenti ci lascia in eredità davvero il futuro della nostra musica italiana.

Ti potrebbero interessare anche: