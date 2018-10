Sondaggi/ Cinque Stelle in discesa 28,5%, la Lega si rafforza e sfiora il 34%

Il Movimento perde l’ 1,5% dei consensi. Pd stabile al 17,1%, Forza Italia al 7,8. Come avviene ogni mese, questa settimana ci occuperemo dell’ andamento delle intenzioni di voto, della valutazione del governo, del premier e dei vicepremier, scrive Pagnoncelli sul corriere della sera. Se guardiamo alle intenzioni di voto, l’ andamento dei dati segnala una sostanziale stabilità della Lega che, dalla ripresa autunnale, rimane su valori assai elevati, intorno al 34%; un affanno del M5S, oggi quotato al 28,5%, in flessione di 1,5 punti rispetto a un mese fa e di 3 punti rispetto a metà luglio; la conferma di Forza Italia nelle posizioni più basse registrate recentemente, intorno all’ 8%, in calo di poco meno di un punto rispetto all’ ultimo dato pubblicato; la stabilità del Pd al 17%. Con riferimento a questo ultimo dato è utile sottolineare che in settembre abbiamo registrato un calo costante del partito, che una settimana fa si collocava al 15,5%.

