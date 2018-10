Lo spread sfonda quota 315

Il ministro dell’Economia: «Abbassare i toni con la Ue»

Ancora allarme spread che stamattina è arrivato a quota 315 rivedendo i massimi da aprile del 2013. Il rendimento del 10 anni italiano sale al 3,7%. Ieri il differenziale fra il rendimento dei Btp decennali e dei titoli di Stato equivalenti tedeschi aveva chiuso allo stesso livello, 307 punti. «Finora non c’è stata una esplosione dello spread come alcuni paventavano – ha detto il certo il ministro dell’Economia Giovanni Tria in audizione sulla nota di aggiornamento al Def – Ai livelli attuali non è accettabile. Pensiamo che spiegando la manovra possa scendere a livello normale». «Gran parte dell’incertezza viene dal piano B – ha sottolineato il ministro – che è già stato chiarito dal governo fino in fondo collegialmente.

