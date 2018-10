‘PATRIMONIO IN COMUNE’, AL VIA L’OFFERTA DIDATTICA DELLA CAPITALE

Percorsi e visite guidate, itinerari alla scoperta della città, letture di opere d’arte, laboratori, narrazioni, appuntamenti nei musei e nelle biblioteche. La nuova offerta didattica per l’anno 2018/19, promossa da Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale, sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, dall’assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale e dall’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura, comprende un gran numero di appuntamenti, alcuni riservati a studenti e docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, e altri dedicati al pubblico vasto dei cittadini di ogni età. Il programma ‘Patrimonio in Comunè- Conoscere è parteciparè, si articola attraverso diverse offerte, rivolte alle scuole ma anche al pubblico. L’obiettivo è quello di sviluppare, attraverso numerose iniziative contatti e relazioni con i cittadini, riducendo la distanza che spesso separa le persone dalle istituzioni museali, dall’esperienza e dalla conoscenza dell’arte. Un percorso a misura di tutti, per conoscere l’arte e la storia di Roma e per acquisire la coscienza del patrimonio artistico come bene condiviso e da tutelare, partecipando attivamente alla vita culturale della città. Cittadini grandi e piccoli sono messi al centro delle attività, in un programma che si propone ‘fuorì dal Museo e ‘oltrè le dinamiche della didattica tradizionale per confrontarsi sui temi dell’accessibilità, culturale e fisica, per accogliere idee, proposte e progetti da sviluppare insieme. Alla ricca proposta di visite, laboratori e progetti tematici, gratuiti per le scuole di Roma e Città Metropolitana, si affianca un’iniziativa speciale per promuovere la conoscenza del patrimonio. Dal 12 al 18 novembre settimana open per tutte le scuole, una grande festa in tutti i musei civici e sul territorio per far conoscere l’impegno della sovrintendenza nella custodia dell’eredità culturale della città. Il sabato e la domenica i ragazzi potranno tornare al museo e usufruire delle visite con la propria famiglia. In programma anche il progetto ‘Educare alle mostrè e ‘Educare alla citta« (AdnKronos) – Nell’ambito della formazione a carattere permanente ‘Patrimonio in Comunè – Conoscere è parteciparè, propone inoltre il progetto ‘Educare alle mostrè, ‘Educare alla città’, giunto alla sua VIII edizione. Da ottobre 2018 a maggio in programma una vasta scelta di proposte didattiche, dedicata non soltanto a studenti e professori, ma offerta a tutti i cittadini. Tra i contenitori tematici, ‘Percorsi nei museì (incontri guidati nei Musei Civici realizzati in maniera interattiva per conoscere i capolavori e le collezioni archeologiche, storico-artistiche e naturalistiche del patrimonio civico), ‘Roma Museo Diffusò (itinerari alla scoperta della città antica e moderna e della Roma contemporanea), ‘Conoscere attraverso il farè (laboratori per apprendere e sperimentare le conoscenze attraverso la creazione manuale e il gioco), ‘Osservare, comprendere, comunicare attraverso l’artè. In quest’ultimo segmento in cinque musei (Musei Capitolini, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Galleria d’Arte Moderna) viene proposta la lettura di un’opera per avvicinarsi all’arte, all’interno di un gruppo, in condivisione e partecipazione. Ed ancora, ‘Un libro aperto sulla storià (itinerari realizzati con i ragazzi per scoprire insieme le trasformazioni della storia attraverso testimonianze monumentali e piccoli segni), ‘Leggere la città’ (doppio appuntamento con il museo e la biblioteca per sviluppare in bambini e ragazzi capacità, competenze e collegamenti, e per abituarli a fruire del patrimonio culturale), ‘Apelettura. La biblioteca va al Museò (un progetto dedicato a piccoli e giovani studenti per avvicinarsi al museo e alla lettura attraverso la ‘mobilità’ dei libri e della cultura. Ed infine, ‘Vieni in biblioteca, ti racconto il museò (appuntamento dedicato ai più piccoli per raccontare che cos’è e come funziona un museo).

