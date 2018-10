Trapani, inviata chiavetta Usb esplosiva a un’avvocatessa: ferito poliziotto

– È giallo a Trapani. Un ispettore di polizia della sezione di Polizia giudiziaria della Procura di Trapani, Gianni Aceto, è rimasto gravemente ferito alla mano sinistra mentre stava inserendo una chiavetta Usb in un computer. La chiavetta – che secondo i primi accertamenti conteneva esplosivo – contenuta in un plico, era stata inviata ad un’avvocatessa che, insospettitasi, l’ha a sua volta consegnata alla polizia. L’agente ha rischiato di perdere alcune dita della mano.

Tutto è iniziato quando l’avvocatessa ha ricevuto il pacchetto contenente la chiavetta. Alla penalista non quadrava l’intestazione della missiva, “Consiglio dell’ordine degli avvocati”, differente da quella ufficiale. Informatasi con il suo ordine professionale, nessuno aveva confermato l’invio della lettera. Da qui la decisione di presentare denuncia e di consegnare il pacchetto sospetto. Quel plico è rimasto fermo per diverso tempo, poi la decisione del pm titolare delle indagini di procedere all’esame del dispositivo che una volta inserito nel pc è esploso ferendo alla mano l’ispettore.

Al lavoro gli uomini della Scientifica che stanno verificando se si tratti di un ordigno progettato per innescarsi al momento dell’inserimento nella porta Usb del pc. Qualche altro elemento potrebbe arrivare dalla penalista chiamata per essere sentita dai pm coordinati dal procuratore Alfredo Morvillo. Il poliziotto è stato ricoverato al reparto di Chirurgia plastica dell’ospedale di Marsala dove i medici sono intervenuti per la riduzione del danno; dalla questura ridimensionano le notizie diffuse in un primo tempo sulle condizioni dell’ispettore: due dita della mano risulterebbero fratturate, su un terzo dito si sarebbe intervenuti per salvare una falange

