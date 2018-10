VITERBO/ Calcoli della colecisti, sabato 13 open day e visite gratuite alla Cittadella della salute

Giornata di informazione e di sensibilizzazione organizzata dalle associazioni Lilt e Amad,in collaborazione con la chirurgia generale oncologica di Belcolle

Sabato 13 ottobre, dalle ore 9 alle ore 14, i medici dell’unità operativa di Chirurgia generale oncologica dell’ospedale Belcolle, diretta da Raffaele Macarone Palmieri, saranno a disposizione dei cittadini della Tuscia per un open day, con visite gratuite, per la prevenzione e per la diagnosi precoce dei calcoli nella colecisti.

La giornata di sensibilizzazione e di informazione è organizzata dalle associazioni Lega italiana per la lotta contro in tumori di Viterbo, Lilt, e per le malattie dell’apparto digerente, Amad, in collaborazione con i professionisti del reparto viterbese.

“La calcolosi della colecisti – spiega Macarone Palmieri – è una patologia che colpisce circa il 10% delle persone adulte e il 20% degli ultrasessantenni. Nell’80% dei casi i calcoli sono asintomatici. Le complicanze specifiche possono essere anche gravi: dalla colecistite acuta alla migrazione/ostruzione della via biliare principale con ittero, dalla pancreatite acuta all’ostruzione intestinale per migrazione di calcoli nella via biliare principale, fino al cancro della colecisti. L’ecografia addominale è l’esame diagnostico di prima scelta, con una accuratezza del 95%. La chirurgia laparoscopica è la metodica più appropriata, a cui è collegato il vantaggio di una degenza post operatoria estremamente ridotta. A Belcolle, in media, il paziente viene dimesso nelle 23 ore successive all’intervento. Abbiamo voluto organizzare questo open day alla Cittadella della salute per uscire dall’ambiente ospedaliero e per far conoscere il più possibile i nostri professionisti e i percorsi di cura attivi presso la nostra azienda”.

Oltre alla visita gratuita, infatti, i chirurghi di Belcolle si impegneranno a informare i cittadini circa i sintomi e le possibili complicanze della calcolosi nella colecisti, e sui percorsi di presa in carico, con le indicazioni chirurgiche e la metodologia di intervento mininvasiva praticata nella struttura ospedaliera viterbese.

È possibile prenotare la visita gratuita chiamando il numero telefonico 3482504158, tutti i giorni, fino a giovedì 11 ottobre, dalle ore 10 alle 13.

Sabato 27 di ottobre, infine, i professionisti della Chirurgia generale oncologica torneranno alla Cittadella di via Enrico Fermi con un altro open day, questa volta dedicato alla informazione e alla sensibilizzazione delle ernie della parete addominale.

