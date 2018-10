Chievo chiama Ventura dopo l’esonero di D’Anna. L’ex ct riparte da Verona

Il Chievo ha sollevato Lorenzo D’Anna dall’incarico di allenatore della prima squadra. Al suo posto l’ex ct della nazionale Giampiero Ventura che torna su una panchina di serie A (mancava dal 2016 quando lasciò il Torino dopo 5 anni di risultati molto positivi) e cerca una nuova sfida dopo l’eliminazione dai Mondiali 2018 con la nazionale italiana.

“A D’Anna vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serieta’ e correttezza professionale – si legge nella nota del club gialloblu – Protagonista della salvezza raggiunta la scorsa stagione, quando e’ subentrato a tre Giornate dal termine di campionato ottenendo tre vittorie su tre partite disputate, (contro Crotone, Bologna e Benevento), a lui va il piu’ sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”.

Ti potrebbero interessare anche: