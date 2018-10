EUROCHOCOLATE,’NOZZE D’ARGENTÒ A PERUGIA DA 19 A 28 OTTOBRE

Saranno «nozze d’argento» con la città di Perugia per la 25/a edizione di Eurochocolate. Un evento ed un programma speciali, quindi, quelli messi in piedi per la kermesse che si svolgerà nella sua tradizionale location del centro storico del capoluogo umbro, dal 19 al 28 ottobre prossimi, ed anche una manifestazione «culturale» e di «respiro internazionale», come ha voluto sottolineare il fondatore e presidente della manifestazione Eugenio Guarducci stamani a Perugia in una conferenza stampa nel giorno del Chocoday, la Giornata internazionale dedicata al «cibo degli Dei», nell’Università per stranieri e in particolare l’aula Torino, con riferimento ad una delle principali capitali italiane del cioccolato. Ma per Guarducci è Perugia «la città del cioccolato» e da quel 23 ottobre 1994, primo giorno della prima edizione, «anche Eurochocolate ha contribuito ad affermarlo sempre di più». «Sapevamo di raccogliere importanti risultati quando siamo partiti nel 1994 da una idea semplice – ha proseguito – ma non pensavamo certo di essere qui oggi per i 25 anni e per di più a presentare l’edizione 2018 all’Università per stranieri». E proprio il rettore Giovanni Paciullo ha annunciato che l’Università per Stranieri e la Florida International University di Miami, nell’ambito del progetto «Coil», hanno ideato il contest «Il cioccolato parla italiano: Perugia-Miami per il 25» per festeggiare il compleanno della kermesse. Gli organizzatori stimano in circa 200 le tonnellate di cioccolato che saranno vendute e consumate in dieci giorni a Perugia

Sarà quindi un’edizione con «l’argento vivo addosso», come ha ricordato l’executive manager Eleonora Simonetti. Principale attrazione, sul palco di piazza IV Novembre, un’originale istallazione: la maxi scatola di cioccolatini di 5 metri di lunghezza, contenente 25 prelibatezze assortite. Grazie a un divertente gioco e assaggi, si potranno così ripercorrere le principali attrazioni che hanno fatto la storia della manifestazione. Il 23 ottobre, il giorno del vero compleanno, ci sarà alle ore 11 in piazza IV Novembre la speciale maxi torta con 25 candeline e dedicata anche a tutti coloro che festeggeranno i 25 anni o le nozze d’argento. Il direttore generale Bruno Fringuelli ha poi messo l’accento sulla parte internazionale di Eurochocolate, «quella che è cresciuta piano piano e che oggi ha raggiunto grande maturità», sia con iniziative durante la manifestazione come Eurochocolate World, la sezione dedicata ai Paesi produttori di cacao, sia con esperienze oltre i confini nazionali: e su quest’ultimo aspetto è stato ricordato «Eurochocolate Osaka», in programma dal 1 al 14 febbraio 2019.

Ti potrebbero interessare anche: