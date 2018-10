SINDROME DI DOWN, LEA SIMBOLO DEL BISOGNO DI NORMALITÀ

Lea è una bimba con sindrome di Down. Il suo percorso sembra essere già segnato: ad attenderla c’è una scuola speciale, con degli amici speciali e, quando sarà più grande, una casa e magari un lavoro, anche loro speciali. Ma lei sembra avere già le idee chiare sul suo futuro: la strada che vuole percorrere, anche se piena di ostacoli, non ha nulla di speciale e inizia esattamente nello stesso punto in cui comincia per tutti gli altri bambini: a scuola con tutti i suoi coetanei. È da questa storia, raccontata nel volume «Lea va a scuola» disponibile in libreria e che ha la stessa protagonista del video realizzato in occasione della giornata mondiale della sindrome di Down, che il Coordown, Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down, parte per focalizzare l’attenzione sull’inclusione scolastica in occasione della giornata nazionale dedicata a questa sindrome, il 14 ottobre. Inclusione che è un diritto umano fondamentale di ogni bambino, come spiega l’associazione, ma non ancora garantito a tutti, nemmeno in Italia, dove nonostante siano state chiuse le scuole speciali oltre 40 anni fa, «non si assicura l’inizio delle lezioni per tutti, perché molti studenti non hanno ancora gli insegnanti e i supporti necessari». Un tema che deve tornare sui tavoli istituzionali secondo la presidente del CoorDown Antonella Falugiani. «La scuola – spiega – deve garantire a ogni studente un percorso scolastico di formazione e di crescita nel rispetto del processo di inclusione introdotto dalla Legge 118 del 1971 e tutt’ora in attesa della sua piena attuazione. Il quadro che si sta delineando e che molte famiglie vivono quotidianamente, è quello di una sempre maggiore differenziazione, che non solo non facilita l’inclusione, ma tende a favorire la formazione di classi speciali. L’inclusione deve portare a un cambiamento culturale». In oltre 200 piazze d’Italia i volontari delle associazioni aderenti al coordinamento nazionale e adulti e ragazzi con sindrome di Down, condivideranno esperienze e daranno informazioni, facendo circolare il messaggio di cioccolato che da sedici anni promuove l’inclusione sociale. La sindrome di Down è una condizione genetica caratterizzata dalla presenza di un cromosoma in più nelle cellule: invece di 46 cromosomi nel nucleo di ogni cellula ne sono presenti 47, vi è cioè un cromosoma numero 21 in più; da qui anche il termine Trisomia 21. Attualmente in Italia un bambino su 1200 nasce con questa condizione. L’aspettativa di vita è di 62 anni, destinata ulteriormente a crescere in futuro. Si stima che oggi vivano in Italia circa 38mila persone con sindrome di Down di cui il 61% ha più di 25 anni

