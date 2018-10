TV: ASCOLTI; VINCE NON DIRLO AL MIO CAPO

Continua il successo di Non dirlo al mio capo 2, la fiction di Rai1 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale: il quinto appuntamento ha dominato ieri la prima serata con 5 milioni 22 mila spettatori e uno share del 22.6%, battendo il match di Nations League Polonia-Portogallo, su Canale 5, che ha raccolto 1 milione 850 mila spettatori con il 7.5%. Bene, su Rai2, la puntata della nuova edizione di Pechino Express – Avventura in Africa, con Costantino Della Gherardesca, apprezzata da 1 milione 721 mila spettatori pari all’8.1%. Su Italia 1 Big Show ha fatto segnare 1 milione 209 mila con il 6.1%. Su Rai3 il film Era mio padre è stato visto da 1 milione 321 mila spettatori con il 5.6%. Su La7 Piazzapulita ha ottenuto 1 milione 64 mila con il 6%. Su Rete4 W l’Italia oggi e domani ha raccolto il 4.2% con 749 mila. Bene, nel preserale di Rai1, L’eredità, vista da 4 milioni 319 mila spettatori, pari al 23.3%; Soliti ignoti – Il ritorno si conferma vincente nell’access prime time con 5 milioni 395 mila e il 21.6%, mentre Striscina la notizina, versione ridotta del tg satirico per fare spazio al calcio, ha avuto su Canale 5 una media di 3 milioni 456 mila con il 14.90%. Nella stessa fascia oraria Otto e mezzo su La7 si segnala con 2 milioni 116 mila spettatori e l’8.5%; su Rai2 Quelli che dopo il Tg ha avuto 1 milione 340 mila e il 5.3%; su Rai3 Non ho l’età ha fatto segnare 1 milione 463 mila e il 6.2% Nel day time, la Rai segnala il risultato della Vita in diretta, che nella seconda parte è stato il programma più seguito della sua fascia oraria con 1 milione 747 mila spettatori e uno share del 16.3%. Su Canale 5 nuovo record per Uomini e donne, con 3 milioni 227 mila telespettatori e il 26%. In seconda serata bene Porta a Porta su Rai1, che ha ottenuto il gradimento di 1 milione 74 mila spettatori, con uno share del 12.9%. Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 9 milioni 985 mila spettatori e il 40.2%, la seconda serata con il 37.2% e l’intera giornata con il 38%. Le reti Mediaset hanno ottenuto 6 milioni 614 mila spettatori e il 26.66% nella fascia di prime time, il 25.46% in seconda serata e il 29.60% nelle 24 ore.

