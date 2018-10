VITERBO/ Atto di vandalismo contro la struttura dell’ex Terme Inps

WANDA CHERUBINI

VITERBO- La recinzione delle ex Terme Inps è stata sfondata. L’atto vandalico porta inevitabilmente alla ribalta l’annoso problema del rilancio dell’ex centro termale, ormai chiuso da venticinque anni. Sulla vicenda è anche intervenuta Barbara Cozzolino di “Lavoro e Beni Comuni”, che ha evidenziato: “Non è la prima volta, in venticinque anni di chiusura e abbandono totale dello stabilimento, che si verificano atti di vandalismo”.

Ricordiamo che nel maggio del 2016 si scoprì che la struttura era occupata abusivamente da ignoti. “Tutto sommato – commenta Cozzolino- era meglio così: almeno la struttura aveva una funzione, visto altrimenti lo stato di incuria, il degrado e il disinteresse dei politici in cui versa dal 1992. In ogni caso, è indecente assistere al modo in cui si lascia morire un patrimonio che, se risistemato, fornirebbe lavoro ad almeno duecento cittadini; senza contare l’enorme impatto che la riapertura di tale stabilimento avrebbe sul turismo: con conseguente creazione di altro lavoro, in una città termale di tutto rispetto”.

Cozzolino sottolinea come in fase di campagna elettorale, da oltre vent’anni, non ci sia mai stato un solo candidato, un solo partito, che non abbia inserito tra i punti del suo programma il termalismo e la riapertura delle ex Terme Inps. “Ma poi – afferma Cozzolino – chiunque sia l’assessore al termalismo, quale che sia il colore o la tendenza, trova sempre valide motivazioni per rimandare il famigerato bando.

La nuova amministrazione, poi, è stata encomiabile: ha affidato allo stesso assessore, oltre a quella sul termalismo, diverse altre deleghe che con il termalismo non c’entrano nulla…”.

Infine, ci si domanda che fine abbia fatto il progetto per il recupero della struttura. ” Considerato che nessuno, né maggioranza né opposizione all’interno del consiglio comunale, si interessa della questione – conclude Cozzolino – chiediamo una risposta pubblica. I cittadini hanno diritto di sapere quale sarà il destino di questo complesso termale che avrebbe potuto determinare la rinascita economica della città”.

