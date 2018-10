Assisi, auto falcia sette persone: muore una ragazza di 24 anni, tre feriti gravi

Una ragazza di 24 anni è morta e, secondo le prime informazioni, sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto venerdì sera a Campiglione, lungo la strada statale 147 che conduce da Assisi a Bastia Umbra. Tre dei feriti sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul posto 118, carabinieri , vigili del fuoco e polizia stradale. La strada è rimasta chiusa al traffico per ore.

La ragazza morta faceva parte di una comitiva arrivata dal Piemonte e composta da ex poliziotti e familiari che alloggiava in un albergo della zona. Il gruppo, una trentina di persone, aveva deciso di andare a mangiare una pizza in un locale lì vicino approfittando della bella serata per fare una passeggiata.

