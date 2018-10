Cucchi: Conte, chi ha sbagliato paga

– “Chi ha sbagliato dovrà pagare, perché ovviamente indossava la divisa dello Stato e rappresentava lo Stato, quindi la cosa è ancora più grave”. Così il premier Giuseppe Conte rispondendo a una domanda sul caso Cucchi. “Dobbiamo accertare le responsabilità individuali – aggiunge – non possiamo scaricare le responsabilità sull’intero corpo dei carabinieri e delle forze dell’ordine in generale, che tutti i giorni si impegnano per tutelare le nostre vite, la nostra incolumità, la nostra sicurezza”.

Ti potrebbero interessare anche: