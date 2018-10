Gerry Scotti dopo 40 anni lascia la tv?

– Gerry Scotti sarebbe pronto a lasciare la tv dopo 40 anni di carriera? Il conduttore, attualmente impegnato con Caduta Libera e come giudice di Tu si que vales, aveva già accennato che compiuti i 60 anni, avrebbe voluto dare una svolta alla sua vita. Poi di recente ha dichiarato: “L’età media per gli uomini è sopra gli 80 anni. Considerando che ne ho passati 20 a diventare uomo, 40 a fare un lavoro che mi piaceva molto e che mi è arrivato senza che lo cercassi, mi piacerebbe nei prossimi 20 affrontare qualche sfida in più”. Lo zio Gerry in tanti anni di onorata carriera davanti alle telecamere è comunque riuscito a coltivare – letteralmente – una delle sue grandi passioni e ha messo su una azienda vitivinicola che potrebbe essere la sua nuova grande avventura.

