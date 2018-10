Rinvii e slittamenti, sulla manovra un film già visto

di CARLO REBECCHI

Nulla di nuovo sotto il sole: e cioè ancora rinvii e slittamenti vari, per quel che riguarda i contenuti della manovra economica che l’Italia deve inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Nemmeno il nuovo vertice del Governo del Popolo annunciato per questo lunedì mattina, per prima del consiglio dei ministri, permetterà all’esecutivo di far quadrare i conti. E intanto le tensioni tra i due partiti della maggioranza giallo-verde crescono anche per motivi extra-manovra, come per esempio la nazionalizzazione (o no) di Alitalia, con il ministro Giovanni Tria, a sentire i rumors ripresi dalla stampa, sempre più in zona “rischio avvicendamento”. Per i due leader politici dell’esecutivo, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro sarebbe “poco malleabile” quando gli si chiede di inserire nella manovra questa o quella richiesta.

Dall’Indonesia, dove si è svolta un’importante riunione del Fondo Monetario Internazionale (FMI), tutti gli interlocutori internazionali dell’Italia in materia di economia e finanza – dallo stesso FMI alla Commissione Europea e alla Banca Banca Centrale Europea (BCE) – hanno chiesto all’Italia la stessa cosa: il rispetto delle regole. Con un’importante novità: l’ ”invito” al governo di Roma e alla Commissione, esplicitato dal presidente della BCE Mario Draghi, affinché ricerchino un “compromesso”. Come a dire: parte di quello che voi dite e chiedete (il rilancio dell’economia) è giusto ma non può essere fatto come vi pare, bisogna farlo rispettando gli impegni, presi anche dall’Italia, in particolare sull’euro.

L’ “invito” di Draghi è stato immediatamente respinto, come altri precedenti appelli al rispetto delle regole, da Di Maio e Salvini. L’impressione però è che il governo si renda conto che, più si va avanti più la resistenza esterna contro le richieste italiane si va rafforzando. Secondo le informazioni provenienti da Bruxelles, l’alto-là non verrebbe più soltanto dalla Commissione ma almeno da altri sei Paesi dell’Unione i quali farebbero notare che se ci sono delle regole debbono valere per tutti, perché non possono sperare di avere i medesimi dividenti quelli che fanno i sacrifici e quelli che non li fanno. A Roma si comincerebbe a essere consapevoli che, a tirarla troppo, la corda potrebbe spezzarsi e proprio questo timore spiegherebbe i continui slittamenti delle informazioni sulla copertura finanziaria delle misure da comunicare a Bruxelles. E anche per questo il premier Giuseppe Conte, in vista dei vertici dei prossimi giorni nella capitale belga, ha parlato della necessità di “andare a spiegare” le scelte italiane; lasciando intendere, secondo molti, che sarebbero negoziabili.

E’ un’opzione, questa, esclusa categoricamente da Di Maio&Salvini. I quali parlano politicamente all’unisono ma si dividono poi su alcuni punti concreti, come per esempio il decreto fiscale. O le pensioni, sulle quali potrebbero nascere contrasti tra M5S e Lega se fosse reale l’intenzione del governo, anticipata da Repubblica sulla base di informazioni di fonte cinquestelle ma non ancora confermata, che il prelievo sulle “pensioni d’oro”, che avrebbe dovuto colpire quelle sopra i 4500 euro netti, scatterebbe invece a una quota di mille euro più bassa, 3500 euro.

