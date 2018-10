CUCCHI: ILARIA AL MINISTERO DA TRENTA E GENERALE NISTRI

– L’appuntamento è per mercoledì alle 19 a palazzo Baracchini: il ministro della Difesa Elisabetta Trenta e il comandante generale dei Carabinieri Giovanni Nistri incontreranno Ilaria Cucchi e l’avvocato Fabio Anselmo. Un faccia a faccia «fortemente voluto» dal titolare di via XX settembre e che rappresenta un ulteriore passo verso quegli «spiragli di luce» aperti dalle dichiarazioni del vice brigadiere Francesco Tedesco e invocati dallo stesso premier Giuseppe Conte. «Ascolteremo cosa hanno da dirci» ha detto la sorella di Stefano dopo aver ricevuto la convocazione al ministero, sottolineando di aver «accettato volentieri l’invito del ministro della Difesa e del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri» e dicendosi «onorata» dalla «volontà di riceverci» espressa dal ministro e dal numero uno dell’Arma. Ad Ilaria, sia Trenta sia Nistri ribadiranno quel che hanno già detto dopo la ‘confessionè di Tedesco, che ha accusato gli altri due colleghi coimputati con lui per omicidio preterintenzionale di aver picchiato Stefano. E proprio nei confronti del vice brigadiere è apparso sui muri di Brindisi, dove vive, un grande striscione: «Per l’infame nessuna pietà, sei la vergogna della città». «Chi si è macchiato di questo reato pagherà, ve lo assicuro – ha sottolineato nei giorni scorsi il ministro su Facebook – Lo vuole il governo e lo vuole tutta l’Arma. Sono vicina alla famiglia di Stefano, ai suoi amici e ai suoi cari. Abbraccio tutti con grande affetto». «Ho già avuto modo di incontrare Ilaria e il suo avvocato in altra occasione e non ho alcun motivo per non incontrarla di nuovo – aveva invece detto sabato scorso Nistri – Ci sono episodi esecrabili per i quali l’Arma si deve scusare, non come istituzione, ma perché alcuni componenti infedeli sono venuti meno al proprio dovere anche nei confronti dell’Arma stessa». Ed è probabile che al ministro e al comandante generale Ilaria e l’avvocato Anselmo ribadiscano la necessità non solo di arrivare alla verità sulla morte di Stefano ma anche di far luce sull’inchiesta interna che fu avviata dopo la sua morte e della quale mancherebbe qualsiasi verbale, per capire fino a che livello dell’Arma ‘sapevanò. Anche perché il clima nei confronti di Stefano e dalla sua famiglia sembra essere ancora sempre lo stesso. «Sono ripresi gli insulti gratuiti – scrive proprio Ilaria su Fb – ormai il prezzo da pagare è questo». Questa volta la sorella di Stefano ce l’ha con l’ex ministro Giovanardi «che non si rassegna all’anonimato» e «cade nel ridicolo dicendo che mio fratello sarebbe morto di droga» e con l’avvocato Giosuè Naso, difensore del comandante della stazione Appia, il maresciallo Mandolini, che «da un lato, per difendere non si sa chi, ammette tranquillamente il pestaggio ad opera dei Carabinieri» e «dall’altro, preoccupato non si sa bene per chi, si spinge a dire che mio fratello sarebbe morto di hiv»

