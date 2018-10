A Cesena incontro mondiale sull’asparago

Una kermesse interamente dedicata all’asparago: è quello che propone Cesena Fiera martedì 16 e mercoledì 17 ottobre con la prima edizione dell'”International Asparagus Days”. L’appuntamento, organizzato nel quartiere fieristico da Euro Exhibition Services, è strutturato con focus sulla produzione mondiale e sulle novità nella coltivazione e le strategie del commercio. Non mancano convegni internazionali con la partecipazione di relatori che arrivano da Cina, Perù, Francia, Germania, Messico, Svizzera e naturalmente Italia. Prevista anche un’area dinamica di circa 5mila metri composta da quattro serre antistante Cesena Fiera nella quale è possibile vedere in presa diretta le più moderne tecnologie di campo applicate all’asparago bianco e verde con 36 sessioni tra dimostrazioni e presentazioni suddivise nei giorni di evento.

Ottanta invece gli espositori presenti alla manifestazione. “A differenza di quanto si pensi il settore orticolo – dice il presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini nel commentare l’iniziativa – è uno dei più dinamici nel panorama ortofrutticolo. E’ una dimostrazione – aggiunge il presidente – che si potrà toccare con mano a Cesena, nelle prove in serra e in pieno campo, a testimonianza di come le nuove tecnologie aprano scenari nuovi. Essere competitivi e internazionali oggi- conclude Piraccini – è possibile solo con la tecnologia”.

Ti potrebbero interessare anche: