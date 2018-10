BAVIERA: IL FALCO SEEHOFER SI DIFENDE E PER ORA NON MOLLA

Tutti puntano il dito contro di lui, più o meno apertamente, dopo il disastro bavarese, ma Horst Seehofer oggi ha difeso la linea tenuta in questi mesi mettendo in chiaro che non ha affatto intenzione di mollare. Su quello che è accaduto a Monaco domenica sera, dal suo punto di vista, le opinioni sono «diverse, molteplici». Certo un crollo di dieci punti della Csu, partito di cui è leader, non può passare inosservato e le analisi del voto vanno fatte, ma le conseguenze, se proprio dovranno essercene, anche sul piano del personale politico, arriveranno non prima di Natale. Il falco, che ha provocato due crisi di governo in pochi mesi, logorando il potere di Angela Merkel e rafforzando populisti e opposizione, fa autocritica solo sui toni, «possono essere più moderati», assicura fedeltà alla Grosse Koalition, «non ho alcuna preferenza per un governo di minoranza o le nuove elezioni», e cerca di dettare i tempi della resa dei conti, che comunque non potrà evitare. Prima si dovrà formare il governo bavarese, per il quale servono quattro settimane, e poi si tirano le somme. Non è detto però che questa impostazione passi. Nel suo partito sono già arrivate le prime richieste di dimissioni. E c’è chi ha detto chiaro e tondo che l’obiettivo adesso è revocargli la presidenza e far posto a Markus Soeder, ministro presidente in pectore. «Dopo la formazione del governo vogliamo organizzare un congresso di partito, con l’obiettivo di mandare via Seehofer. Horst Seehofer è il presidente del partito, lui porta la responsabilità. Chi se non lui. E il suo tempo è finito», ha affermato Juergen Baumgaertner, della Csu. Una posizione non isolata fra i cristiano-sociali, da tempo scontenti della conduzione del ministro dell’interno, che con i suoi continui attacchi alla Merkel ha indebolito gli alleati a Berlino e il suo stesso partito a Monaco. E condivisa negli altri partiti della cosiddetta Groko. A sentire il diretto interessato, invece, le cose non sono andate così: «Dobbiamo fare un’analisi ampia, su Monaco e su Berlino, sui nostri partiti. E poi tireremo le conclusioni», ha detto presentandosi alla stampa nella capitale. «Potranno esserci delle conseguenze oppure no, non voglio che registriate che ho annunciato qualcosa», ha affermato poi mettendo le mani avanti coi ai giornalisti. Ritirarsi? No, la politica «mi diverte». Sulle liti che hanno portato tanta sfortuna alla Csu, Seehofer ha minimizzato: «Va curata una cultura del dibattito, non si può ogni volta sollevare una questione di potere. Quale questione di potere?», ha reagito a chi gli ha chiesto dello scontro con Angela Merkel. «Ho 70 anni, sono già contento se riesco impormi a casa». Il Seehofer postelettorale cerca di assicurare lealtà al suo esecutivo: «La Csu vuole continuare a svolgere il suo lavoro, come fattore di stabilità nella Grosse Koalition. Noi vogliamo questa Grosse Koalition. Vogliamo continuare a lavorare insieme e cooperare in modo costruttivo». È chiaramente troppo tardi: impossibile convincere a questo punto gli alleati, i molti conservatori infuriati nella Cdu, e i socialdemocratici, avviliti dal risultato che li ha visti dimezzati in Baviera. E in vista delle elezioni in Assia, il 28 ottobre, appuntamento decisivo per il futuro di Angela Merkel, qualcuno potrebbe anche voler velocizzare la resa dei conti.

