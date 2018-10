PONTE: GENOVA TRA INCHIESTE E RICOSTRUZIONE

Il degrado era stato accertato a partire dagli anni ’90, ma non c’erano elementi per dire che il ponte Morandi andava chiuso. Spunta questo particolare dall’inchiesta della procura di Genova sul viadotto crollato lo scorso 14 agosto. A parlarne ai magistrati è Fabio Brancaleoni, ingegnere della Edilgegneria, società a cui Autostrade aveva affidato lo studio sui piloni – «i lavori andavano fatti» – salvo poi, nel 2016, interrompere qualsiasi rapporto. «Sul perché una idea me la sono fatta, ma sono illazioni…», dice l’ingegnere. L’interrogatorio negli uffici della procura genovese avviene nelle stesse ore in cui sulla scrivania del commissario straordinario per la ricostruzione, il sindaco di Genova Marco Bucci, si moltiplicano i progetti per il nuovo Morandi. «Ne sono arrivati molti», conferma il primo cittadino senza sbilanciarsi sui loro contenuti. «C’è una commissione tecnica preposta per farlo – precisa – Come commissario potrei anche stravolgere il loro parere e decidere io, ma intendo avvalermi della loro competenza». Di certo c’è che tra i progetti consegnati al commissario figura anche quello di Autostrade, benché il Decreto Genova la escluda dalla ricostruzione. «Lascio sempre tutte le porte aperte, non ne chiuso mai una, alla fine cercheremo di fare la scelta migliore», assicura, mostrando di non temere gli eventuali ricorsi: «trasparenza e onestà – dice – sono le migliori armi». Le stesse che sfodera di fronte alla polemica sulle deroghe al Codice Antimafia. Per le opposizioni, bocciare gli emendamenti che prevedevano il ripristino della normativa di prevenzione antimafia è «un errore gravissimo che indebolisce le difese sullo Stato». «Lavoreremo per garantire pienamente gli effetti della normativa antimafia, senza appesantire le procedure con adempimenti eccessivamente documentali o burocratici», promette il sindaco-commissario. «Evitare un bando di gara non significa evitare l’adozione di tutte le opportune cautele al fine di impedire infiltrazioni», interviene il premier Giuseppe Conte, mentre per il ministro Danilo Toninelli «sciogliere lacci e lacciuoli procedurali non significa sacrificare la legalità, tutt’altro». Giovedì mattina, intanto, sarà il giorno del rientro delle 281 famiglie sfollate nelle abitazioni della zona rossa per recuperare i propri beni. «Un’operazione delicata come quando si accompagnano le persone nelle zone terremotate», dice il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, intervenuto oggi davanti alla 13esima Commissione del Senato. Gli esperti hanno definito i micromovimenti dei monconi «non preoccupati», spiega il governatore. E, comunque, per queste attività, «coordinate dai vigili del fuoco», è stata anche nominata una «commissione tecnica», precisa rivolgendo le sue maggiori preoccupazioni al futuro. «Se vogliamo essere competitivi la politica deve dire nei prossimi sei mesi, non nei prossimi sei anni, se la Gronda si fa, se il Terzo Valico prosegue, se gli investimenti per le banchine in porto si fanno – conclude Toti – Non abbiamo bisogno di sapere cosa accade domani, ma tra sei mesi e un giorno»

