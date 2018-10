RACCOLTA FONDI PER ANFFAS, ALL’ASTA ANCHE MAGLIA DI TOTTI

Un triangolare di beneficenza in cui a sfidarsi saranno studenti, forze dell’ordine e detenuti. È l’iniziativa dell’Ufficio scolastico provinciale di Sondrio, diretto da Fabio Molinari. Scopo dell’evento presentato oggi e che si svolgerà sabato 20 ottobre al campo sportivo di via Gramsci nel capoluogo della Valtellina, è quello di raccogliere fondi da destinare ad Anffas, associazione che assiste bambini con problemi di autismo e disabilità, attraverso l’asta di magliette autografate da alcuni dei più grandi giocatori di serie A del presente e del passato, compreso quella dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti. «Si tratta di un momento di festa e inclusione per tutti – dichiara Fabio Molinari, dirigente Ust di Sondrio – senza perdere di vista l’obiettivo benefico». «Ci saranno 13 persone, anche condannati, che hanno ottenuto il permesso di partecipare per trascorrere una giornata a favore di chi ha bisogno del sostegno di tutti. Anche da chi vive una situazione di grande disagio, dietro le sbarre», spiega Stefania Mussio, direttrice del carcere di Sondrio

