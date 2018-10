Toto-nomine Rai: Sciarelli in corsa per Rai3



Si inseguono le voci sulle nomine dei direttori di reti e Tg della Rai, una partita che dovrebbe chiudersi entro la settimana e che, a quanto apprende l’Adnkronos, vedrebbe come novità delle ultime ore Luca Mazzà dalla direzione del Tg3 a quella del Gr e di Rai Radio 1 e Federica Sciarelli candidata alla guida di Rai3 al posto di Stefano Coletta. Anche se per la conduttrice di ‘Chi l’ha visto?’ non è tramontata l’ipotesi della direzione del Tg1, per la quale attualmente in pole position sembra esserci Giuseppina Paterniti.

Marcello Ciannamea andrebbe a sostituire Angelo Teodoli alla guida della rete ammiraglia di Viale Mazzini, mentre in corsa per Rai2 resterebbero Maria Pia Ammirati e Carlo Freccero. Per la direzione del Tg2, infine, le voci delle ultime ore confermerebbero il nome di Gennaro Sangiuliano. Ancora però nulle è certo giacché non è ancora stata fissata una data del prossimo Consiglio d’amministrazione per l’approvazione delle nomine, che sarebbe previsto tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina.

Ti potrebbero interessare anche: