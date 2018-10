Ammettiamolo, un governo così non si era mai visto

di CARLO REBECCHI

Ammettiamolo tutti: un governo così – pasticcione? incapace? disonesto? per nulla preoccupato di risolvere i problemi del Paese? in buona fede, in malafede? : scelga chi legge – non si era mai visto. Tutte le ipotesi, davanti allo zigzagare continuo della linea dell’Esecutivo, sono valide, e come è ovvio ogni cittadino sceglie il termine che considera il più adeguato in funzione delle proprie idee. Così il governo giallo-verde può essere il peggiore ma anche il migliore, il più attento agli interessi dell’Italia ma anche il più nocivo.

Lo show di Luigi Di Maio a Porta a Porta – con la sua minaccia di denunciare alla magistratura la “manina ignota” che avrebbe tentato di introdurre un condono tombale per gli esportatori di valuta nel documento approvato dal consiglio dei ministri – è un “giallo” che, c’è da crederci, diventerà nelle mani dei partiti politici nostrani un’arma politica per conquistare consenso. Perché da giorni è chiaro: per i nostri partiti, e soprattutto per i due che guidano il governo, una cosa sola sembra contare: le elezioni europee della prossima primavera.

Non solo: per ottenere la piena conferma del risultato ottenuto nelle ultime elezioni, ciascuna delle due formazioni, M5S e LEGA, dovrà diventare “il primo” partito del Paese. Stando ai sondaggi, la Lega quel risultato lo starebbe conseguendo: da seconda che fu alle politiche sei tornasse a votare diventerebbe quei certamente il primo partito. Il M5S, che era il primo, scenderebbe invece al secondo posto. Perché, si chiederà il lettore, questo excursus elettorale? Perché quasi certamente spiega lo show di Di Maio.

La campagna elettorale delle prossime “europee” si gioca infatti sulla legge di bilancio che in questi giorni sotto esame da parte di Bruxelles. Sui (pochi) soldi a disposizione c’è tra ;5S e LEGA un vero e proprio tiro alla fune, Di Maio e Salvini cercano più soldi perché sanno che si tradurranno in più voti. Senza il reddito di cittadinanza il M5S rischia di crollare, vitta dei delusi pronti ad abbandonarlo. Lo stesso vale per la Lega, che senza un vero condono e la riduzione delle tasse, rischia di non accontentarsi della politica dura anti-migranti di Matteo Salvini.

A questo punto si entra nel “giallo” del condono tombale per che ha esportato capitali all’estero. Chi lo ha inserito nel documento che sarebbe dovuto arrivare al presidente Mattarella per la firma? Ufficialmente nessuno. E poiché non piace ai grillini, si deve guardare alla Lega.Sicuramente non lo sapremo mai, ma è anche vero che Di Mai dai magistrati non si è recato. Quindi è sicuramente qualcosa di cui i due partiti avevano parlato, e lasciato cadere. Fino a quando una “manina” lo ha inserito nel testo che il presidente del consiglio afferma, ora, di voler leggere “riga per riga” per eliminare ogni spostamento dalla linea del governo.

Sarà. Però l’episodio denota che tra i due partiti al governo i rischi di “colpi bassi” sono altissima, perché quel che va bene per i leghisti (misure a favore del Nord) non viene sopportato dal M5S e quel che va bene per i Cinquestelle (un reddito di cittadinanza che è un aiuto a chi non lavora) è aborrito dai leghisti. Questo ha come risultato una politica improvvisata, senza programmazione, che ai mercati finanziari non piace, come dimostra lo spread balzato subito in alto. C’è solo da sperare che il tiro alla fune non continui troppo, altrimenti saranno dolori. Per tutti gli italiani.

