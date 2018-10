Got tiene in “caldo” un processo per 9 mesi. Poi confessa:«Non posso»

GIUSTIZIA PERICOLOSA /IL TRIBUNALE DI LATINA NON SI SMENTISCE

Di Giulio Terzi



Capita in un’aula di tribunale (in questo caso stretta, affollata e confusa come una casbah, assolutamente poco dignitosa per l’attività che ci si svolge) che la giustizia venga ripetutamente presa in giro. Senza che nessuno alzi un dito, perché “tanto è così che vanno le cose”. Il giudice si è auto-imposto un ruolino di marcia delle udienze che da solo la dice lunga sulla scarsa serietà della situazione: oltre cinquanta casi da sviluppare nell’arco della giornata. Impossibile dedicare la giusta attenzione, è ovvio. E indovinate chi pagherà per questo? Ovvio, l’utenza che paga le tasse. Cosa si ottiene in cambio? Mancato rispetto delle regole, rinvii alla calende greche quando la prescrizione del processo è alle porte. Un tribunale così non porta giustizia. Annichilisce il cittadino. Il caso che qui riportiamo è da brividi. Si tratta di un Got, giudice onorario di tribunale, che svolge le medesime funzioni del magistrato professionale ma con dei limiti precisi perché i giudici onorari sono avvocati. Uno di questi la scorsa settimana, Pierluigi Taglienti, avvocato del Foro di Frosinone, che ricopre il ruolo di Got presso il tribunale di Latina dopo nove mesi dal giorno in cui gli era stato assegnato un fascicolo riguardante i reati di falso e patrocinio infedele di due avvocati, scopre d’improvviso che si trova nella condizione di incompatibilità. Lo stesso pm si scopre nella stessa udienza essere un avvocato nel ruolo dell’accusa. Avvocati che giudicano altri avvocati? Il regolamento del Palazzo di Giustizia di piazzale Bruno Buozzi è chiaro: è vietato.

Il rinvio era stato deciso dal giudice ordinario Silvia Artuso nel gennaio scorso, la quale è già andata via, assegnata a settembre scorso al tribunale di Velletri. Ma di questo particolare nella udienza precedente non si era accorto nessuno? Non il presidente, non gli avvocati? Tutti caduti dalle nuvole. Compreso il pm, che confessa di essere egli stesso un avvocato e di essersi perfino scaricato il famoso regolamento. E adesso che si fa? Si rinvia e si investe della questione il vertice del tribunale di Latina. Il quale potrà salomonicamente decidere che si ricominci da capo, quando il calendario delle udienze lo consentirà. La violenza della situazione sta nel fatto che il reato è datato, che di rinvio in rinvio la prescrizione si può avvicinare. Con la conclusione che l’avvocato-imputato è reo confesso per falso e accusato di patrocinio infedele, facendo letteralmente vincere la controparte. Rischia di passarla liscia e la parte civile di non essere nemmeno moralmente risarcita del danno subito. Probabilmente in quei cinquanta processi appesi agli umori e alla disponibilità d’animo del giudice, quella mattina, ci sarà stato qualcun altro caso non risolto e rimandato alle calende greche.

Lo abbiamo detto e scritto più volte. La giustizia italiana è quasi sempre miope e approssimativa, talvolta è dura, violenta, pericolosa per chi ci finisce in mezzo e in fin dei conti per la collettività. Ma ci sono dei territori particolarmente sfortunati dove la percentuale di rischio cresce in modo esponenziale. Come quello di Latina. Dove l’assunto de “La legge è uguale per tutti” suona quasi come una presa in giro e l’attività processuale subisce quotidianamente attentati al buon senso e al diritto. Che da questo punto di vista il Pontino sia una terra particolarmente disgraziata lo sanno tutti, si sono scritte paginate di giornali, sono state fatte centinaia di inutili denunce. Quello di Latina è un tribunale di frontiera (per i processi) e di passaggio (per i magistrati), a Roma ci si limita a prendere atto di questo, si mandano gli ispettori, poi tutto finisce a tarallucci e vino.

Prendiamo a prestito resoconti recenti di altre testate per sostanziare l’incredibile situazione generale del tribunale di Latina. All’inizio dell’estate è stato trasferito ad altra sede un giudice che ha lasciato in eredità 850 cause molte delle quali non possono essere trattate dai magistrati onorari. Questo significa che in qualche modo i fascicoli sono stati redistribuiti tra i colleghi togati in servizio che avevano già ruoli decisamente pesanti e il cui carico di lavoro si è naturalmente appesantito. Un giudice si è trovato con 1200 procedimenti, un altro con 1100 e così via. Il Presidente del Tribunale ha messo in campo giudici onorari di pace per sgravare in qualche modo i ruoli di udienza dei colleghi togati: ai Got sono stati assegnati i procedimenti di competenza monocratica relativi a risarcimenti danni, locazioni, opposizioni a decreti ingiuntivi ed esecuzioni, contratti, titoli di credito, comodati che abbiano un valore non superiore a 50mila euro, come previsto dalla normativa. Ma evidentemente si è andati ben oltre.

CHI SONO I GOT (box)

Pochi sanno che dell’ordinamento giudiziario fanno parte i GOT (giudici onorari di tribunale ) e VPO (vice procuratori onorari) che svolgono le medesime funzioni dei magistrati professionali. I GOT tengono udienza sia nel settore penale che nel settore civile, mentre i VPO svolgono il ruolo di pubblica accusa nei processi penali. Non sono magistrati ordinari, non hanno vinto il concorso in magistratura, ma scrivono lo stesso provvedimenti, ordinanze e sentenze. Hanno le stesse responsabilità di un giudice togato; tra le loro mani non passano carte ma la vita di centinaia di persone coinvolte in procedimenti civili e penali. Il loro “stipendio” è sotto la soglia di povertà: pur essendo professionisti legali con un altissimo tasso di professionalità tecnica, ricevono 73 euro netti circa ad udienza: in media un magistrato onorario tiene due udienze la settimana, che al mese fanno circa 584 euro. Sono pagati ad udienza e il loro incarico viene rinnovato ogni anno dalle Corti di Appello. Alcuni giudici onorari svolgono le loro funzioni da oltre 20 anni. Rimangono iscritti agli albi degli avvocati con l’eccezione di non esercitare nel circondario presso il quale svolgono le funzioni giudiziarie.

