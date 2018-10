OSPEDALE MARE: DE LUCA, CON 200 ACCESSI 3 BARELLE ANCHE A NY ….

«Al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare abbiamo avuto mercoledì scorso 200 accessi, ovviamente ci sono state tre barelle. Se arrivano tante persone staranno mezza giornata sulle barelle come capita a Londra, Parigi, Milano e New York ma c’è sempre l’imbecille che fa la foto e va a metterla su Facebook». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Lira Tv. «L’ospedale del Mare ha già livelli di accesso al pronto soccorso come il Cardarelli. Il 118 ha portato pazienti da San Giorno a Cremano, Portici, Ercolano. Ma se non ci fosse stato dove sarebbero andati? Rispetto ad anni fa ora c’è il, pronto soccorso al Cardarelli, al Cto e all’Ospedale del Mare che entro anno sarà finito in toto. In più abbiamo riaperto Frattamaggiore, potenziato Giugliano e Pozzuoli». De Luca ha anche spiegato che la Regione ha raggiunto «un accordo – ha detto con i medici di famiglia che saranno coinvolti nei programmi degli screening oncologici e nelle campagne di vaccinazione tra cui quella influenzale. È decisivo il ruolo dei medici di medicina generale, segnaleranno sulla piattaforma informatica della Regione tutti i passaggi che hanno con i loro pazienti, se si individuassero pazienti con risultati positivi allo screening oncologico saranno indirizzati allo screening di secondo livello, faremo così passi avanti decisivi nella prevenzione».

