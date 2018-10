RIFIUTI ZERO, CHIUDE L’INCENERITORE DI COLLEFERRO

«Il lavoro di tessitura promosso da Zero Waste Italy un anno fa trova un primo sbocco: Regione lazio e ministro dell’Ambiente chiudono l’inceneritore di Colleferro». Lo dichiara Rossano Ercolini, presidente di ZeroWaste/RifiutiZero Italy, coordinatore dell’International Board Zw. «Qualcuno, addirittura tra i comitati aveva remato contro lo scorso anno ad ottobre, quando ZeroWaste/RifiutiZero Italy aveva fatto convergere su Roma una task force internazionale di supporto alle buone pratiche verso Rz nella Capitale – aggiunge – In quella occasione, venne anche formalizzata la richiesta di bloccare un ‘goffò revamping dell’inceneritore di Colleferro al cui posto Zwi proponeva un impianto a freddo denominato ‘fabbrica dei materialì».

«Le recenti dichiarazioni all’unisono del Presidente Zingaretti e del Ministro Costa avallano questa proposta aprendo un nuovo scenario per tutto il Lazio e non solo per Roma – spiega Ercolini – Ora si tratta di dare maggior slancio all’incedere del piano Ama-Comune di Roma di passaggio al porta a porta in tutti i municipi». «Sulla base di questo successo al quale hanno certamente ed in modo rilevante concorso le mobilitazioni degli abitanti dell’intera Valle del Sacco Zero Waste Italy si impegna a rilanciare la spinta dell’International Board (con in testa Paul Connett e Jack Macy di San Francisco et altri) per fare di Roma una Capitale anche per le ‘buone pratichè – conclude – Come volevasi dimostrare: se le mobilitazioni locali guadagnano il rispetto ed il sostegno di movimenti globali come quello dello Zero Waste e sanno ‘sfornarè non solo conflitti legittimi ma anche proposte di ‘governancè i risultati si raggiungono. Infatti: o vinciamo tutti o perdiamo tutti. Le chiacchiere e le faziosità stanno a zero».

