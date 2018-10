VOLLEY/ Battuta la Cina al tie break 3-2, L’Italia vola in finale

L’Italia del volley femminile arriva alla seconda finale della storia, vince 17-15 al tiebreak con la Cina e domani alle 12,40 affronterà la Serbia, in finale. Le slave hanno superato l’Olanda per 3-1. Le azzurre ritrovano l’unica squadra che le ha battute, nella seconda gara di final six, 1-3

Ti potrebbero interessare anche: