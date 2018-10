DISOCCUPATO CON 2 DISABILI È ‘MOROSÒ, GLI STACCANO L’ACQUA

In casa con due disabili, senza lavoro e adesso anche senz’acqua perché l’acquedotto ha deciso di staccare il contatore. È l’odissea che sta vivendo una famiglia che abita a Grosseto, vicenda raccontata nella cronaca de La Nazione. L’uomo, che ha subito un intervento chirurgico, ha il 60% di invalidità e la madre di lui, che di interventi ne ha subiti due, è inabile al 100% e percepisce una pensione di 280 euro. La giovane moglie di lui, 25 anni, si arrangia come può, con qualche lavoretto saltuario. «Ci è arrivata una bolletta da pagare di quasi 800 euro – ha detto la donna – e abbiamo chiesto la rateizzazione. Il Fiora (la società che gestisce l’acquedotto) ci ha detto di no e ci ha staccato l’acqua. Mio marito e mia suocera hanno bisogno di assistenza e senz’acqua è un dramma». L’anziana si è rivolta a un avvocato. «Io e mio figlio – dice – abbiamo costantemente bisogno di andare al bagno e in questa situazione è anche poco dignitoso pensare di andare avanti». Una battaglia, la sua che ha appena iniziato: «Ci siamo rivolti ad un avvocato che, ci ha spiegato, per particolari casi, esiste un decreto legge del presidente del Consiglio dei Ministri sul contenimento della morosità nel servizio idrico integrato. In pratica devono essere garantiti 50 litri di acqua al giorno a persona. A noi invece ci hanno direttamente portato via il contatore da un giorno all’altro». Poi fa un ultimo appello: «Chiedo alle istituzioni di intervenire e agli assistenti sociali di pensare anche alla situazione che stiamo vivendo. Perchè fino a questo momento non lo hanno mai fatto».

Ti potrebbero interessare anche: