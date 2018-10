Giallo a San Lorenzo, soccorsi bloccati: 25enne muore in un palazzo occupato

«Correte c’è una ragazza che sta male», urla al telefono una persona al 112. «Sta morendo». La chiamata arriva ieri poco dopo le 4 da una cabina telefonica di San Lorenzo. «Correte in via dei Lucani 22». Quando i soccorsi arrivano sul posto si trovano davanti uno stabile in disuso (spesso utilizzato da persone senza fissa dimora) e un grosso cancello chiuso da catene e lucchetti. Passano pochi minuti e al numero unico per le emergenze arriva una seconda telefonata, sempre da una cabina telefonica: «Sbrigatevi». Non riuscendo ad entrare il personale del 118 ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco e la polizia. Ma una volta dentro la giovane, 25 anni, è già morta. Intanto lo stabile è stato posto sotto sequestro dagli investigatori del commissariato San Lorenzo. Secondo i primi accertamenti sul corpo della ragazza non sarebbero stati trovati segni di violenza. Restano però ancora da chiarire le cause della morte.

Ti potrebbero interessare anche: