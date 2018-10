LEGGE SU VOTO EUROPEE A CONSULTA, IN BILICO SOGLIA 4%

– Abbassare, se non abbattere la soglia di sbarramento del 4% per le elezioni europee che impedisce a partiti e movimenti che non raggiungano questa percentuale di entrare nell’Europarlamento. Punta a questo il ricorso che Fratelli d’Italia, insieme ad Alleanza Nazionale, presentarono nel 2014 e che ora, attraverso il Consiglio di Stato, approda alla Corte costituzionale martedì 23 ottobre. Un passaggio chiave in vista delle prossime elezioni europee di maggio, appuntamento che rischia di ridisegnare la geografia dei rapporti di forza politici nell’Unione. La decisione avrà riflessi sui partiti più piccoli e sulla scelta di correre da soli o di apparentarsi con formazioni più grosse. Se i giudici accoglieranno l’istanza, potrebbero cancellare in toto la soglia come illegittima, oppure – ed è molto più probabile – indicare un limite massimo (per esempio, il 3%), chiedendo al legislatore di intervenire e ‘correggerè la legge attuale. La vicenda nasce nel 2014, quando all’indomani delle europee del 25 maggio Fdi-An presentarono ricorso al Tar: il 3,66% dei voti totalizzati non permetteva infatti l’accesso al Parlamento. Per questo le due formazioni politiche impugnarono la proclamazione degli eletti chiedendone l’annullamento. In ballo c’erano oltre un milione di voti e almeno tre seggi. Il Tar respinse il ricorso, ma Fdi e An fecero appello al Consiglio di Stato, che invece ha giudicato fondati i rilievi e ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale, dubitando della legittimità della norma sul 4%. Per i giudici amministrativi di secondo grado, quella disposizione è «discriminatoria», «lesiva del generale principio del fondamento democratico» e produce una «compressione» dei diritti. In appello, quindi, i rilievi mossi dai ricorrenti, rappresentati dall’avvocato Federico Tedeschini, Elisabetta Rampelli e Felice Besostri, non sono caduti nel vuoto. Dietro quel 3,66%, è il loro ragionamento, ci sono, in valore assoluto, oltre un milione di elettori, molti di più in valore assoluto di quelli totalizzati da singole formazioni in piccoli Stati con popolazione modesta, come Malta o Lussemburgo, che però con un numero inferiore di voti vengono rappresentati al Parlamento europeo. Anche la motivazione che la soglia di sbarramento serve a evitare frammentazione, secondo loro non regge, in quanto l’organismo parlamentare europeo non determina la stabilità dell’esecutivo, la Commissione Ue, che non è chiamato a esprimere la fiducia sui provvedimenti. Motivazioni che il Consiglio di Stato ha ritenuto vadano approfondite con un esame di costituzionalità: la Consulta, relatrice la giudice Daria de Pretis, dovrà ora valutare la norma alla luce degli articoli 1, 3 e 48 della Costituzione, rispettivamente sul principio di partecipazione democratica, di uguaglianza e sul diritto di voto personale e libero; e anche alla luce delle considerazioni che farà l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli, che per conto del governo punterà su una motivazione opposta: stabilire la soglia di sbarramento è discrezionalità del legislatore. Il verdetto avrà, inevitabilmente, peso politico. Già in due occasioni la Corte aveva affrontato questioni analoghe, nel 2010 e nel 2015, rigettandole entrambe come inammissibili. Ma le posizioni dei ricorrenti e i profili in gioco erano diversi rispetto al caso attuale. A fare la differenza potrebbe essere anche l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale tedesca che nel 2014 ha decretato l’illegittimità della soglia al 3

Ti potrebbero interessare anche: