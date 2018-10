DA QUIRINALE A MACRON A PD, TUTTI NEL MIRINO DI GRILLO A CIRCO MASSIMO

E arrivato sul palco del Circo Massimo brandendo una ‘maninà di plastica, un riferimento alle polemiche degli ultimi giorni sulla presunta manipolazione del decreto fiscale denunciata da Luigi Di Maio. E come sempre si è preso la scena scaldando la sua piazza, a un anno dall’addio come leader del Movimento. Beppe Grillo ne ha per tutti. Dal Partito democratico alle agenzie di rating, da Macron a Salvini. Protagonista della giornata conclusiva della kermesse stellata, il garante dei grillini ha marcato le distanze dal leader della Lega, pur riconoscendogli la capacità di mantenere la parola data. Rispetto a Salvini «noi siamo strutturalmente diversi come Dna… – ha detto dal palco – lui è di pancia, anche io lo sono. Il Movimento è nato dalla pancia, che è un secondo cervello. Non ci vuole molto a capire chi hai di fronte». «L’etica della politica è la lealtà… Salvini è uno che dice una parola e la mantiene» e «questo è un miracolo», ha sottolineato. Tagliente la battuta riservata al ministro dell’Interno: «Salvini l’ho conosciuto una sola volta all’aeroporto, non era ancora chi è ora, io ero già ‘l’elevatò. Salvini percepiva la potenza che emanava il mio fisco sul suo. Si è avvicinato e mi ha detto ‘c’è mia mamma al telefono… la potrebbe salutare?’. E io… ‘signora perché non ha preso la pillola…’», ha scherzato Grillo

A scatenare la bufera, però, è il riferimento ai ‘troppì poteri del Capo dello Stato: «Mi hanno accusato di vilipendio per una battutina che ripeto anche qui. Poi c’è stata la storia dell’impeachment. Noi – ha scandito il fondatore del M5S – dobbiamo riformare» il ruolo del Presidente della Repubblica, «nomina 5 senatori a vita, è capo delle forze armate e del Csm. Bisogna togliere questi poteri». Parole che vengono stoppate dal m5s e da palazzo chigi: la riforma dei poteri del capo dello Stato non è nel contratto di governo. Non poteva mancare la stilettata ai vertici del Pd. «Per questa sinistra non esiste il presente ma nemmeno il futuro: è morta, è diventata noiosa, senza una narrazione. Vi sfido a dirmi un nome di un candidato alla segreteria, c’è questo qui, il segretario, che sembra il maggiordomo della famiglia Addams», attacca Grillo, riferendosi a Maurizio Martina. Sulle agenzie di rating dice: «Sono malati di mente, il giorno prima del fallimento di Lehman Brothers gli avevano dato tripla A». Il debito pubblico, invece, «non deve creare una colpa. Se avesse creato una colpa nel ’53 la Germania lo avrebbe pagato e invece non l’ha pagato». Nel mirino delle battute del comico c’è anche l’inquilino dell’Eliseo: «Siamo pieni di psicopatici, bambini violentati da anziani come Macron…». Infine, il richiamo ai valori fondanti del Movimento 5 Stelle e alla memoria di Gianroberto Casaleggio: «Questo Movimento è nato da un grande manager… Un visionario straordinario. Voi avete il dovere di non abbandonare una visione». Le note blues di ‘Show me the way’ chiudono la prima kermesse di governo a 5 Stelle. Sul palco a far festa con Grillo ci sono tutti: da Di Maio a Davide Casaleggio dai ministri M5S ai parlamentari.

