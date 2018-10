Lo sponsor ringrazia le ragazze dell’Italvolley, ma “copre” le atlete di colore: è bufera

L’Italia è anche questo. Lo sport azzurro ha uno sponsor consolidato, che spende milioni di euro in pubblicità. E’ l’azienda che produce una notissima e apprezzata acqua minerale. E oggi ringrazia le azzurre del volley ma con una immagine pubblicitaria che fa scattare la polemica dopo la finale dei mondiali di pallavolo femminile. Le atlete della nazionale sono 14, ma nel manifesto pubblicitario ne figurano solo dieci. La bottiglia raffigurata copre proprio le due giocatrici di colore della nostra nazionale: Miriam Sylla e Paola Egonu. E sui social ci si divide tra chi pensa che sia solo una grafica pasticcita o qualcosa di diverso.

Le giocatrici azzurre, tra le più forti del sestetto azzurro, erano già al centro del dibattito social anche perché elette a simbolo dell’integrazione da una parte degli utenti, mentre c’era chi – pur essendo le due giocatrici nate e cresciute in Italia – le “accusava” di non essere “vere” italiane. La pagina pubblicitaria è dunque sicuramente infelice almeno nella sua realizzazione. E molti fanno notare come la pubblicità dei ragazzi del volley, che hanno sfiorato le semifinali, fosse ben diversa. Con la bottiglia di acqua spostata sulla sinistra e che lasciava visibili tutti gli atleti azzurri. Cos’altro si può pensare? Solo una svista?

Ti potrebbero interessare anche: