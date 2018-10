MALTEMPO: BOMBA D’ACQUA CATANESE, AUTOMOBILISTI RECUPERATI DA SUB

Bomba d’acqua nel catanese. Il violentissimo ‘rovesciò si è abbattuta si è verificata tra le 14 e le 15. Diversi gli automobilisti rimasti in panne a causa dell’acqua. I Vigili del fuoco hanno inviato sul posto i sommozzatori per recuperare alcune persone rimaste con le auto in panne. A causa della impraticabilità di alcune strade è stata sollecitata la chiusura di alcuni svincolo della strada statale 417, la Catania-Gela all’altezza degli svincoli per Raddusa con la ss 108 e di Ramacca e Palagonia la sp 25. Al momento quelle strade non sono praticabili

