Quella pubblicità malandrina che oscura le atlete di colore dell’Italian Volley

L’Italia è un paese confuso, vulnerabile e influenzabile. Basta poco, una polemica che i media amplificano e scoppia il caso socio-politico. E’ accaduto che una grossa azienda che spende milioni di euro in pubblicità per una svista o per uno stupido calcolo abbia oscurato due atlete italiane (in questo momento tra le più celebrate) di colore. Un atto deliberato di razzismo? Il caso va raccontato e per carità di patria non citiamo il nome della azienda in questione. Dunque lo sport azzurro ha uno sponsor consolidato, che spende milioni di euro in pubblicità. E’ l’azienda che produce una notissima e apprezzata acqua minerale. E che ora ringrazia le azzurre del volley (arrivate a un passo dal titolo mondiale) con una immagine pubblicitaria che fa scattare la polemica. Le atlete della nazionale sono 14, ma nel manifesto pubblicitario ne figurano solo dieci per colpa di una inquadratura galeotta. La bottiglia raffigurata copre proprio le due giocatrici di colore della nostra nazionale: Miriam Sylla e Paola Egonu. E sui social ci si divide tra chi pensa che sia solo una grafica pasticciata o qualcosa di diverso. Troppo clamoroso l’errore. E l’Italia delle polemiche non aspetta altro per scatenare la guerra tra guelfi e ghibellini, un sottofondo di malcelato razzismo di ritorno al dibattito sulla italianità degli atleti di altra razza o paese che vestono i colori italiani nelle competizioni internazionali.

Le giocatrici azzurre, tra le più forti del sestetto azzurro, erano già al centro del dibattito social anche perché elette a simbolo dell’integrazione da una parte degli utenti, mentre c’era chi – pur essendo le due giocatrici nate e cresciute in Italia – le “accusava” di non essere “vere” italiane. La pagina pubblicitaria è dunque sicuramente infelice almeno nella sua realizzazione. Ma c’è di più. Molti fanno notare come la pubblicità dedicata agli atleti maschi del volley, che hanno sfiorato recentemente le semifinali, fosse ben diversa. Con la stessa bottiglia di acqua spostata sulla sinistra in modo da lasciare visibili tutti gli atleti azzurri. Cos’altro si può pensare? Solo una svista? E’ cambiato qualcosa?

