Ultrà suicida, minacce su social a ‘Report’

Minacce su social a ‘Report’, il programma di inchiesta di RaiTre, condotto da Sigfrido Ranucci, la cui nuova stagione debutta domani sera con una puntata che avrà tra i temi principali i presunti rapporti tra ultrà, malavita organizzata e calciatori. L’indagine giornalistica parte dalla morte di un capo ultrà della Juventus, Raffaello Bonucci, precipitato da un viadotto dell’autostrada Torino-Savona. Sul profilo twitter di Report, nel pomeriggio di oggi sono comparsi commenti minacciosi indirizzati all’inviato Federico Ruffo: «Non sono ammesse interviste a soggetti assolutamente poco attendibili (il riferimento è a Placido Barresi, considerato capo delle cosche torinesi, ndr) capo, ai quali le consiglio di riferire che è meglio stare lontani dai miei interessi altrimenti a volare giù dai ponti saranno in molti. Ok». In un altro messaggio dello stesso autore si leggono le frasi «badi a lei e Report a cosa dite in tv.: 1) non c’è nessuna ‘Calabrià nella Juve perché sono frasi fatte per gonfiare la realtà; 2) non c’è stato nessun suicidio per ‘paurà; 3) trattasi di depistaggio; 4) attenzione a chi si intervista e a cosa si pubblica e perché».

Ti potrebbero interessare anche: