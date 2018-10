Conte rassicura il mondo: se nostro progetto fallisce no patrimoniale ma tagli di spesa

Di Carlo Rebecchi



C’è un motivo se oggi, alla prima riapertura delle Borse dopo il declassamento dell’Italia da parte di Moody’s lo spread, cioè il differenziale tra il Btp decennale e il Bund tedesco, non solo è schizzato verso “quota 400” ma è addirittura sceso sotto “quota 300”: ed è chela fine l’Italia, nonostante i contrasti con la Commissione Ue, finirà per accettare “la legge di Bruxelles”. Lo ha fatto capire il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, oggi nella conferenza stampa con i corrispondenti dei giornali stranieri in Italia. Il premier ha detto che “faremo di tutto per rispettare” i tetti di sforamento decisi e già comunicati a Bruxelles, a cominciare dal 2,4% dell’anno prossimo, ma “siamo disponibili a valutare un loro contenimento”. “Se dovessimo andare in difficoltà adotteremo dei tagli di spesa per rientrare negli obiettivi prefigurati, ma una patrimoniale è assolutamente esclusa”, ha precisato poi in risposta ad una precisa domanda. Nel caso dell’avvio di un procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia, la reazione del governo – ha spiegato ancora Conte – sarà di “sedersi al tavolo” con la Commissione “per spiegare i motivi che sono alla base della magra decisa dall’Italia e la sua portata in termini di crescita del prodotto interno lordo”. “Voglio augurarmi che tutti assumiamo un tono confacente a descrivere un Paese che sta viaggiando in modo molto responsabili verso obiettivi precisi. Io prendo sul serio la preoccupazione dei leader europei ma anche quella dei cittadini italiani che hanno votato questo governo”. A chi gli ha fatto notare che qualche ministro ha detto che “dei trattati europei ce ne indichiamo” Conte ha replicato che “l’Italia non denuncia i trattati. L’Italia è paese fondatore e vuole un’Europa ancora più ambiziosa e solidale. L’Europa sta rischiando molto perché non interpreta il sogno europeo, perché c’è una frattura tra i trattati europei e i cittadini. I trattati di Nizza, di Maastricht.. Sono anni che l’Europa langue, siamo in una fase di debolezza. Dal punto di vista politico, richiamare i trattati è miopia. il problema è che serve valutare le cause di tutto questo e rilanciare l’Europa…”. Conte ha spiegato i toni spesso sopra le righe di alcuni dei suoi ministri, comprese le critiche alle istituzioni di cui oggi sono i garanti, con il fatto che l’attuale “esperienza di governo è sorretta da due forze, chiamate sovranità e populiste, che sono state fino a ieri anti-sistema. Ma non vogliono scardinare lo stato di diritto. Non mettono in discussione ‘la Legge’ ma molte leggi. Noi non vogliamo l’anarchia – ha precisato – ma migliorare il sistema”. E riferendosi in particolare a certe accuse estere che l’Italia sarebbe un Paese razzista e xenofobo ha aggiunto, sull’immigrazione: “Stiamo portando avanti una legge che è diversa da quella del passato. Chi dice che siamo xenofobi dice una cosa grave. Un’accoglienza indiscriminata non è funzionale, l’accoglienza va vista in una strategia complessiva compresa l’integrazione. E’ un segnale diverso rispetto al passato. l’Italia non è più in grado di fare da sola. Aspettiamo che la solidarietà europea, finora a parole, diventi concreta”.

