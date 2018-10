ELEZIONI ALTO ADIGE: SVP IN FORTE CALO, VOLA LA LEGA

La Svp esce dalle elezioni provinciali in Alto Adige in testa e non poteva essere diversamente per il partito di raccolta dei sudtirolesi di lingua tedesca e ladina, ma la Volkspartei è comunque in netto calo. La Svp scende addirittura nettamente sotto il 40%, l’obiettivo indicato nei giorni scorsi dal governatore Arno Kompatscher, considerato piuttosto modesto in confronto al 45,7% del 2013. I veri vincitori sono invece la Lega e l’ex grillino Paul Koellensperger, che hanno letteralmente svuotato il bacino di voto di protesta in Alto Adige. Quasi tutti gli altri partiti – dal Pd ai Verdi e dalla Suedtiroler Freiheit ai Freiheitlichen – sono in netto calo. Il bolzanino 48enne Koellensperger è stato finora l’unico rappresentante dei 5stelle in consiglio provinciale. Pragmatico e pacato non è mai stato troppo legato al Movimento che ha lasciato definitivamente lo scorso luglio per presentarsi alle provinciali con la sua lista, Team Koellensperger. Il colore giallo del suo simbolo lo lega comunque al passato. Il voto in Alto Adige è molto eterogeneo: le vallate a maggioranza tedesca, dove la Svp la fa ancora da padrona, anche se sensibilmente ridimensionata, e Bolzano con il suo elettorato italiano. La Lega sembra comunque aver conquistato una bella percentuale di consensi anche nei territori ‘tedeschì. Nella fase finale della campagna elettorale il leader del Carroccio è venuto ben due volte in Alto Adige. Ha suscitato clamore anche all’estero la presenza di Matteo Salvini sul palco dei Kastelruther Spatzen. Il gruppo folk, che nel mondo di lingua tedesca ha venduto 6 milioni di dischi e che ogni autunno raduna 25.000 fans a Castelrotto per un concerto di tre giorni in stile Oktoberfest. Raramente elezioni provinciali ai ‘confini dell’imperò hanno attirato un tale interesse mediatico. Si tratta infatti della prima tornata elettorale dopo l’insediamento del governo Conte. Con meno di 850.000 cittadini chiamati alle urne di certo non si può parlare di un test per l’esecutivo M5s-Lega. Per Salvini le Province autonome rappresentano comunque due tasselli importanti per tingere di verde anche le ultime macchie rosse nel nord Italia. Un primo segnale è arrivato dall’affluenza, scesa dal 77,7% nel 2013 di quasi quattro punti al 73,9%. In questa splendida giornata autunnale non pochi elettori hanno preferito una gita fuori porta alla fila ai seggi, che tra l’altro erano assai corte, ma l’affluenza non è salita neanche di sera. Bolzano ha confermato esattamente l’affluenza del 2013 (64,6%), mentre a Laives, il Comune alle porte del capoluogo altoatesino guidato dalla prima giunta Svp-centrodestra-M5s, più cittadini si sono recati alle urne (67,8% contro 65,4% cinque anni fa). A Merano, Bressanone e Brunico l’affluenza è calata tra il 3 e il 5%. Del 5% il calo a Fiè allo Sciliar, il Comune del governatore Arno Kompatscher. Solo domani mattina è previsto invece lo scrutinio in Trentino, dove l’attuale sottosegretario Maurizio Fugatti vuole portare la Lega al governo e spodestare l’attuale governatore Ugo Rossi, che questa volta corre però solo con il suo Patt. La coalizione autonomista-centrosinistra si è infatti spaccata e il Pd ha messo in campo l’ex senatore Giorgio Tonini

Ti potrebbero interessare anche: