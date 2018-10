LA FIORENTINA, SOLO PARI COL CAGLIARI

La Fiorentina non è riuscita a centrare la quinta vittoria di fila al Franchi: contro il Cagliari è finita 1-1, al rigore realizzato nella ripresa da Veretout (contatto Barella-Chiesa ‘convalidatò dalla Var) ha risposto Pavoletti, appena entrato, che ha concretizzato al meglio un suggerimento di Faragò. Un risultato giusto perché i sardi, in una partita nel ricordo di Astori che è stato capitano di entrambe le squadre, hanno complessivamente giocato meglio degli avversari. Per la squadra di Pioli, meno brillante e convincente del solito, un’occasione persa di inserirsi nel gruppetto di vertice anche se portandosi a 14 punti ha agganciato la Roma prossima avversaria a Firenze. La partita si è aperta con la passerella della Fiorentina Women’s neo vincitrice della Supercoppa italiana nella finale contro la Juventus. E con un paio di sorprese nelle formazioni iniziali: Pioli ha escluso Benassi preferendogli Edimilson Fernandes, Maran ha lasciato fuori Pavoletti (decisivo nella gara del maggio scorso al Franchi) per far posto a Cerri, in difesa si sono rivisti Faraò e Ceppitelli. Al fischio d’inizio si è alzato un vento forte che ha condizionato la manovra delle due squadre, in particolare quella della Fiorentina che ha cominciato contro vento. Pochissime le emozioni nei primi 45’, su tutte però gli applausi e i cori per Astori da ambo le tifoserie al minuto 13,il tutto davanti ai familiari di Davide che prima della gara hanno ricevuto una targa dai club della curva Fiesole, davanti ad un murales dedicato al ‘capitano per semprè. Sul campo, almeno nel primo tempo, più Cagliari che Fiorentina, con la squadra sarda propositiva sulle fasce: il brivido maggiore per la difesa viola al 22′ quando Cerri si è ritrovato quasi a tu per tu con Lafont che si è fatto trovare pronto: è stato l’unico vero tiro in porta nel primo tempo. Il pericolo corso ha dato una scossa alla squadra di Pioli, fino ad allora lenta e confusa e nel finale di tempo è andata vicina al gol con Chiesa. Lo stesso esterno viola, a inizio ripresa, ha fallito di testa un invitante cross di Biraghi e poco dopo ha conquistato il rigore dopo un contatto in area con Barella e convalidato dall’arbitro dop aver rivisto le immagini della Var. Sul dischetto Veretout che non ha fallito come contro l’Atalanta. Ma il vantaggio viola è evaporato dopo appena 9’: Maran ha inserito Pavoletti, mossa azzeccata perché proprio il centravanti livornese, decisivo anche a maggio quando il Cagliari espugnò il Franchi, ha siglato il pari. Squadre vicine al raddoppio: i viola con Chiesa (bravissimo Cragno), il Cagliari con Joao Pedro su cui ha respinto di piede Lafont.

