Asl Roma 4: in prima linea per la prevenzione in rosa

ASL Roma 4 in prima fila per la “prevenzione in rosa”: ha creato da anni un efficiente Centro di Senologia ed un altrettanto attivissimo Coordinamento per lo Screening Mammografico. Nel corso del biennio 2016- 2017 sono state eseguite circa 11000 mammografie di screening, riservate alle donne dai 50 ai 69 anni, a completamento del ciclo biennale riservato alle donne residenti nel territorio in questa fascia di età e ci si appresta dal 1° gennaio 2019 ad estendere tale screening fino ai 74 anni: la percentuale di donne che aderiscono a questa iniziativa nella ASL Roma 4 è tra le più elevate della Regione Lazio. Altre 4000 mammografie l’anno vengono eseguite inoltre nei centri radiologici ospedalieri ed ambulatoriali diffusi sul territorio.

Inoltre, con le campagne Ottobre/Novembre Rosa, la Asl offre gratuitamente alle donne in fascia 45-49 anni circa 850 esami tra mammografie ed ecografie mammarie, mentre è costante la collaborazione con le associazioni di volontariato (ANDOS e ADAMO) nelle loro iniziative a favore delle donne, indipendentemente dalla fascia di età. Nel 2017 sono state eseguite oltre 1200 prestazioni ambulatoriali tra visite e biopsie ed il trend è in continuo aumento, così come il numero di interventi chirurgici per tumore mammario, 98 lo scorso anno, quest’anno già 100 alla data del 15 ottobre, oltre a numerosi altri interventi per patologia benigna o borderline, collaborando attivamente nella rete oncologica della ASL Roma 1 per il tumore della mammella. Ma i fiori all’occhiello , oltre al gradimento delle pazienti, sono:1) il contenimento entro 20- 25 giorni dei tempi di attesa per l’intervento chirurgico per tumore della mammella, a fronte di tempi molto più lunghi in altre realtà della Regione Lazio; 2)l’efficienza e l’efficacia delle terapie oncologiche integrate alla Chirurgia.

