Barillari (M5S): “La Regione non uscirà dal commissariamento della sanità entro la fine del 2018”

“Il 31 dicembre 2018 la Regione Lazio non uscirà dal Commissariamento della Sanità. La promessa fatta nel 2017 da Zingaretti, con l’aiuto dell’allora Ministro Lorenzin, non verrà mai mantenuta e i proclami degli ultimi tempi non sono altro che propaganda sulla pelle dei cittadini. Ad oggi non ci sono le condizioni per poter entrare nella fase finale del commissariamento e ci vorranno ancora diversi anni prima che il disavanzo economico venga appianato con il Piano di Rientro approvato a suo tempo dal Consiglio dei Ministri”.

Così il consigliere regionale Davide Barillari (M5S), sulla sua pagina Facebook, smentisce l’annuncio fatto alcuni mesi fa dal presidente della Regione Nicola Zingaretti.

Per Barillari, “la Giunta Regionale del Lazio deve dimostrare, con numeri alla mano, come stanno le cose.

Per questo motivo:

– ho effettuato istanza di accesso agli atti alla Regione Lazio, per avere tutta la documentazione che attesti qual è il grado di conseguimento degli obiettivi economico–finanziari fin qui raggiunti e quali sono i risultati prodotti dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali;

– ho richiesto, con urgenza, un’audizione di Zingaretti in commissione Sanità affinché ci fornisca i dati ufficiali che comprovino l’uscita dal periodo commissariale;

– ho formulato un’interrogazione orale urgente, in modo che il Presidente della Regione si assuma la responsabilità, in sede istituzionale, di dichiarare se il 31 dicembre prossimo si uscirà o meno dal Commissariamento;

– ho inviato una lunga lettera al Ministro della Salute, Giulia Grillo, per richiedere un appuntamento e capire come stanno realmente le cose.

Infine, tramite una proposta di legge che stiamo per presentare richiederò l’istituzione di una Commissione speciale di indagine che verifichi le cause del disavanzo sanitario e verifichi quanti e quali ospedali siano stati chiusi e/o depotenziati nel periodo del Commissariamento”.

“Chiedo a Zingaretti di smentirmi con i documenti ufficiali e non con i proclami ed i comunicati stampa. Il Presidente della Regione venga nelle sedi istituzionali, ci metta la faccia e ci racconti la verità”, conclude Barillari.

