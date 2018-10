Cede la scala mobile nella metro a Repubblica: feriti gravi

Cede la parte inferiore della scala mobile a Roma nella stazione della metro Repubblica della linea A: ci sono 17 feriti e almeno quattro sono gravi, in codice rosso. Tra di loro anche i tifosi del Cska Mosca che stavano raggiungendo lo stadio Olimpico per il match contro la Roma. E’ accaduto verso le 19 in un orario di massimo affollamento: uno dei russi ha riportato l’amputazione di un piede. Tantissimi anche i contusi nel fuggi fuggi innescato dall’incidente, con le scale della stazione risalite di corsa da persone in preda al panico che si sono scontrate con chi, ignaro, stava scendendo.

tANTA la paura dei viaggiatori che si sono sentiti “risucchiati” verso il basso dal “nastro” dei gradini uscito dalle carrucole senza potere fare nulla per mettersi in salvo: qualcuno ha cercato di saltare sul divisorio e altri sono stati afferrati dai passeggeri sulla scala mobile parallela che stava ugualmente scendendo. Che contrasto con i canti dei tifosi che pochi istanti prima si stavano “caricando” mentre raggiungevano lo stadio Olimpico

I passeggeri sono restati incastrati fra i gradini e gli ingranaggi della scala mobile i tifosi del Cska di Mosca nella fermata metro di piazza della Repubblica a Roma. Secondo una prima ricostruzione, una delle tante comitive di tifosi del Cska Mosca stava scendendo verso i convogli della Linea A quando una delle due scale mobili parallele ha ceduto. «Si è sentito un boato mentre veniva giù tutto – racconta un testimone – sotto choc – Non c’è stato tempo di mettersi in salvo». Nella folla di chi rientrava a casa anche centinaia di tifosi russi che, terrorizzati, hanno risalito di corsa le scale della stazione travolgendo le persone che stavano scendendo.

