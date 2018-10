IN PRIMO PIANO/Giunta Raggi a un bivio

Poco più di due settimane all’ora X. Tutto fermo o quasi in attesa che il Tribunale decida la sorte del sindaco, imputata per falso dalla procura di Roma in relazione alla nomina (poi revocata) di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo del Campidoglio. il reato di falso non rientra tra quelli per cui la legge Severino stabilisce la decadenza da incarichi pubblici in caso di condanna. Ma il codice etico del M5S parla chiaro: è «incompatibile il mantenimento di una carica elettiva» dopo una condanna «anche solo in primo grado, per qualsiasi reato commesso con dolo». Solidarietà di facciata dei grillini, anche se c’è chi prende le distanze. Opposizione nei guai, non è pronta ad una nuova campagna elettorale

Di Andrea Vincenzi



La data del 10 novembre è segnata in rosso sulle agende del Campidoglio. E’ la ipotetica dead line, oltre la quale tutto potrebbe cambiare al vertice della amministrazione capitolina. A poco più di due settimane all’ora X si procede a scartamento ridotto. Peggio, praticamente è tutto fermo in attesa che il Tribunale decida su Virginia Raggi, imputata per falso dalla procura di Roma in relazione alla nomina (poi revocata) di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo del Campidoglio. La sentenza potrebbe slittare per problemi tecnici processuali degli ultimi scorsi, ma la sostanza cambierebbe comunque di poco. Il futuro della Giunta grillina è appeso a un filo, anche se negli uffici del sindaco si ostenta sicurezza sulla decisione del giudice. Una assoluzione rilancerebbe la rivoluzione amministrativa a cinque stelle, una condanna aprirebbe uno scenario di grandi incertezze. Nel settembre dello scorso anno, prima dell’avvio del processo, era stata archiviata l’accusa di abuso d’ufficio nei confronti del sindaco per la vicenda che la vede sul banco degli imputati e il reato di falso non rientra tra quelli per cui la legge Severino stabilisce la decadenza da incarichi pubblici in caso di condanna. Ma la partita, naturalmente, è tutta politica e nessuno oggi è in grado di delinearne gli sviluppi. Il codice etico dei 5 Stelle però parla chiaro: è «incompatibile il mantenimento di una carica elettiva» dopo una condanna «anche solo in primo grado, per qualsiasi reato commesso con dolo». In parole povere, se condannata, per il Movimento, la sindaca dovrebbe dimettersi. E finora la Raggi ha sempre ribadito che in caso di pronunciamento a lei sfavorevole si sarebbe «attenuta a quanto scritto nel codice etico». Le amiche-nemiche di Virginia in seno al vertice romano del Movimento, Roberta Lombardi e PaolaTaverna, non hanno avuto dubbi, in questi giorni: se condannata si deve dimettere, ma la situazione non è così semplice e gli scenari appaiono confusi. Nessuno sembra pronto a gestire il dopo-Raggi, con tutte le implicazioni di carattere politico e amministrativo. Matteo Salvini sta da tempo programmando la conquista del territorio, ma i tempi per questo non sono maturi. Tre campagne elettorali in cinque anni sono troppe per tutti. Nemmeno l’opposizione è pronta e il Pd al momento è concentrato sul congresso e privo di un candidato. I grillini sono in imbarazzo, c’è chi pensa a soluzioni temporanee per garantire la prosecuzione della seconda parte della consiliatura. Ma c’è troppa carne al fuoco (e troppe emergenze da risolvere) e oggi il governo nazionale Giallo-verde non può permettersi di mettere in stand by la capitale. Ci vorrebbe un’idea, un colpo di genio. Finirà con una delle tante soluzioni a metà, alla romana, appunto.

Ti potrebbero interessare anche: