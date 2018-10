L’Ue boccia la manovra: «Nuova bozza entro 3 settimane».

Salvini: Bruxelles attacca un popolo, non un governo

«Siamo di fronte a una deviazione chiara, netta e in un certo modo rivendicata. La Commissione Ue non mette in discussione le priorità del Governo come la lotta alla povertà, sono priorità che possono avere senso, ma ci importa l’impatto che queste misure hanno sul popolo, e questo ci porta all’opinione di oggi»: lo ha detto il commissario agli affari economici Pierre Moscovici, ribadendo che il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, è un interlocure «legittimo e credibile».

La ‘bocciaturà di Bruxelles della manovra di bilancio «per come è stata presentata era largamente prevista e non ci stupisce». È quanto afferma il portavoce del ministero dell’Economia commentando la richiesta di modifica della manovra italiana da parte della Commissione Ue. Il ministero valuterà ora le richieste e contemporaneamente monitorerà le reazioni dei mercati. Il confronto con l’Ue, comunque, non rallenterà l’iter di presentazione della Legge di Bilancio attesa in Parlamento per la fine di questa settimana o l’inizio della prossima.

“Non stanno attaccando un governo, ma un popolo. Sono cose che fanno irritare ancora di più gli italiani e poi qualcuno si lamenta che l’Unione Europea è al minimo della popolarità». Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine della sua visita a Bucarest.«È la prima manovra che non piace alla Ue. Non mi meraviglio: è la prima manovra italiana che viene scritta a Roma e non a Bruxelles!». Così in un post su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio.

La manovra non si cambia, aveva ribadito il governo oggi più volte. «Non esiste alcun piano B. Ho detto che il deficit al 2,4% del Pil è il tetto. Posso dire che questo sarà il nostro tetto», ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato da Bloomberg tv. Alla domanda se si può modificare la sostanza della manovra, criticata fortemente da Bruxelles, Conte ha risposto che questo «sarebbe per me difficile, non potrei accettarlo». «Siamo pronti ad operare una spending review se necessario», ha aggiunto il premier.

Le misure previste dalla manovra «indicano un chiaro rischio di retromarcia su riforme adottate in linea con le raccomandazioni Ue». L’abolizione della Fornero «fa retromarcia sulle riforme precedenti che puntellano la sostenibilità del debito», il condono «può scoraggiare la già scarsa conformità al fisco, implicitamente premiando comportamenti non conformi» e «la riduzione delle tasse sulle imprese che investono sono disinnescate dall’abolizione delle agevolazioni fiscali». Lo scrive la Ue nell’Opinione.

