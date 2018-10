Manchester United-Juventus 0-1: decide Dybala

Manchester United-Juventus 0-1: decide Dybala. Nella squadra di Allegri funziona tutto, almeno nel primo tempo: una macchina perfetta nei 30 minuti Che sia una delle Juventus più belle da inizio stagione lo si capisce sin dalle prime battute che costringono José Mourinho ad assistere al predominio e ai movimenti perfetti della squadra di Allegri: il Manchester per quasi mezz’ora è vincolato a inseguire nel tentativo di spezzare in ogni modo il gioco degli avversari, che brillano per intelligenza e personalità e vanno avanti al 17’ con il gol di Dybala alla presenza numero 150 in bianconero. L’alba dell’1-0 è la manifestazione di CR7: dal portoghese nasce il traversone intercettato dalla difesa di Mou e messo dentro dal facile tap-in della Joya. Qualche timida ripartenza dei Red Devils arriva sul finale dei primi 45 minuti ma è prontamente rimessa in ordine dalla doppia occasione firmata Ronaldo-Matuidi, messa in salvo dai guantoni di De Gea.

Al 52’ le geometrie juventine mandano in visibilio i tifosi e portano al violento destro di CR7, ancora una volta smanacciato dal miracoloso intervento del portiere spagnolo. Ma adesso è lo United a prendere piede: Matuidi si becca il giallo per un duro intervento ai danni di Young, Pogba lascia partire una botta dalla distanza che si abbatte su Szczesny e sul palo. Allegri corre ai ripari inserendo Bernardeschi e (soprattutto) Barzagli per Dybala e Cuadrado passando alla difesa a tre, il risultato è il tentativo di Martial che fortunatamente per i bianconeri è facile preda del portiere polacco.

Ti potrebbero interessare anche: