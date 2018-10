Notte da incubo per Roma-Cska, scontri tra tifosi, feriti, arresti



Una battaglia a colpi di sassi, catenate e fendenti di coltello vicino all’ Olimpico, poco prima del dramma della scala mobile con 20 tifosi russi feriti alla stazione metro di Repubblica. Un corpo a corpo violentissimo cuni tifosi del Cska Mosca e quelli della Roma, un’ ora prima dell’ inizio della partita per la Coppa dei Campioni, ad affrontarsi per le strade vicine allo stadio. Momenti di vera e propria guerriglia urbana che ha causato feriti, la fuga dei passanti, della maggior parte dei tifosi ed ha richiesto l’ intervento duro e chirurgico delle forze dell’ ordine.

Verso le 19 la situazione è precipitata in piazza Mancini, dove ha avuto inizio la battaglia tra tifosi contrapposti. Colpi di catena, calci, pugni. Le forze dell’ ordine hanno eseguito tre cariche definite di alleggerimento, usando lacrimogeni. Polizia e carabinieri sono ricorsi addirittura all’ uso di blindati con gli idranti.

Le cariche ed i gravi tafferugli sono durati circa una mezz’ ora. Sul ponte Duca d’Aosta è stato accoltellato un tifoso russo. Le forze dell’ ordine, al termine della battaglia a piazza Mancini, sono riusciti a bloccare 15 tifosi della Roma. Ora rischiano di subire il Daspo ma anche l’ arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

