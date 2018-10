Champions: Napoli sfiora l’impresa, pari Psg al 93′. Inter ko a Barcellona

Il Napoli sfiora l’impresa al Parco dei Principi, inchiodando il Psg sul pareggio (2-2) raggiunto dai francesi solo al 93′ grazie ad una magia di Di Maria. Il risultato sta stretto agli azzurri di Ancelotti che giocano una partita attenta e intensa, dominando sugli avversari per lunghi tratti della gara.

Al Psg gli ospiti lasciano il campo soltanto per i primi 10-15 minuti di gioco dei due tempi, per il resto della partita è il Napoli a gestire il gioco e a creare spesso i presupposti per trasformare il predominio in occasioni da gol. Al 32′ ci pensa Mertens a riportare in vantaggio la squadra di Ancelotti, che si fa raggiungere ancora dalla rete in pieno recupero di Di Maria. La classifica del gruppo C vede al comando il Liverpool con 6 poi Napoli 5, Paris Saint-Germain 4 e Stella Rossa 1. Il 6 novembre Stella Rossa-Liverpool e Napoli-PSG.

Anche senza Messi, il Barcellona resta di un altro livello per l’Inter: al Camp Nou l’ex Rafinha e Jordi Alba lanciano i blaugrana e i nerazzurri tornano a casa con una sconfitta comunque onorevole, alla luce anche del pari tra Psv e Eindhoven. Si ferma però la striscia di sette successi consecutivi per gli uomini di Spalletti, troppo timorosi nel primo tempo ma capaci comunque in più di un’occasione di impensierire la porta avversaria. Il piano tattico del tecnico dichiarato alla vigilia (“dobbiamo tenere il pallone per avere qualche possibilità”) non funziona, perché il Barcellona conquista il possesso in avvio e non lo molla più.I gol al 32′ di Rafinha; nella ripresa al 38′ di Jordi Alba. Nel gruppo B il Barcellona primo con 9 punti poi Inter 6 e Tottenham e Psv 1. Il 6 novembre Tottenham-Psv Eindhoven e Inter-Barcellona

