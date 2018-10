DA MOSCA A VERONA, PUTIN STREGA GLI IMPRENDITORI ITALIANI

«Putin ci ha trattato da re, per noi imprenditori italiani che operiamo in Russia credo sia un vero salto di qualità». La location non potrebbe essere più diversa: il palazzo della Gran Guardia da un parte, accarezzato da una brezza tiepida, l’imponenza del Cremlino dall’altra, sferzato dalle gelide piogge di ottobre. Ma vi è un filo solido che lega Mosca a Verona: i capitani d’industria italiani che ieri hanno incontrato a porte chiuse lo zar negli ori della sala d’Alessandro e oggi si ritrovano al forum euroasiatico di Verona, ‘pasdaran’ della cooperazione fra Italia e Russia. Ma guai a chiamarlo il forum dei sovranisti. «È un’etichetta errata», spiega all’ANSA il motore del forum, il presidente di Banca Intesa Russia Antonio Fallico, che anno dopo anno ha investito energie e risorse per costruire quella che ormai (siamo all’XI edizione) è la principale piattaforma di dialogo del grande spazio economico euroasiatico. I nomi sono di primissimo piano. C’è Igor Sechin, ad di Rosneft e fedelissimo di Putin. Andrei Kostin, presidente di VTB, la seconda banca russa. Marco Alverà, ad di SNAM. Robert Warren Dudley, ceo di BP. E Romano Prodi nel suo ruolo di ‘grande saggiò. Per il governo italiano c’era in rappresentanza Matteo Salvini, che ha inaugurato i lavoro. «Le aziende presenti qui – sottolinea Fallico – rappresentano il 90% dell’interscambio complessivo fra Italia e Russia e possono avere un’influenza notevole sulle decisioni politiche europee». Si sta parlando di sanzioni, naturalmente. Ma non solo, in realtà. Il tema vero sono le prospettive geopolitiche generali, fra guerre commerciali, dazi, il mercato dell’energia che cambia e le opportunità che si aprono a Oriente, sempre più ‘eldoradò per la crescita. E qui ci riallacciamo al summit di ieri al Cremlino. Dove Putin ha tenuto un vero e proprio show. Ogni imprenditore – erano presenti aziende come Pirelli, Enel, Maire Tecnimont, Barilla, Coeclerici, solo per citarne alcune – ha avuto qualche minuto per presentare i propri piani d’investimento in Russia e lo zar ha preso nota con attenzione. Poi ha tenuto un discorso di sintesi e – concordano diverse fonti presenti – ha dato istruzioni ai suoi assistenti per risolvere i vari problemi, assicurando un canale diretto con il Cremlino. «Altro che i politici italiani: aveva piena conoscenza dei dossier, ad avercene…», confida un imprenditore presente al colloquio. «Ci ha esortato a fare squadra, ad andare avanti insieme». I settori più promettenti sono quelli di costruzioni e infrastrutture, gas, e nuove tecnologie. «Noi investiremo 100 milioni di dollari nei prossimi tre anni per sviluppare la miniera di carbone di Kisk», spiega Paolo Clerici, ad di Coeclerici. «Putin – racconta all’ANSA – è stato a dir poco eccezionale e lo dice uno che al Cremlino c’è stato per la prima volta 40 anni fa: ho percepito la forza della stabilità e la volontà di superare i problemi delle sanzioni». E d’altra parte Putin al forum di Verona c’era ‘in spiritò, attraverso un messaggio affidato a Sechin in cui auspica uno «sviluppo tra Europa e Russia libero da barriere e sanzioni».

