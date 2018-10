LAVORO: DI MAIO A DISABILI, CONTROLLI CONTRO FALSE COOP

Incontro al ministero del Lavoro tra il ministro, Luigi di Maio e le associazioni di disabili Ante, Abilitando e Movimento Italiano Disabili. All’incontro hanno partecipato il sottosegretario alla disabilità, Vincenzo Zoccano e le Parlamentari, Barbara Guidolin e Simona Nocerino. Le associazioni, come spiega una nota, hanno portato all’attenzione del Ministro alcune criticità nell’applicazione dell’ articolo 1 comma 123 della legge regionale della Campania n.4 del 2011 che consente alle cooperative sociali di disabili di poter gestire le aree di sosta all’interno degli ospedali attraverso procedure di evidenza pubblica. Hanno inoltre sottolineato che è fondamentale una revisione della normativa sulle cooperative che colpisca le cooperative spurie o di facciata che falsano il mercato a danno delle cooperative sociali dei disabili. Il ministro di Maio, si legge ancora ha ascoltato le associazioni e si è reso disponibile a chiedere chiarimenti in merito all’applicazione della legge regionale vigente in Campania ed ha chiesto al sottosegretario alla disabilità Vincenzo Zoccano di convocare l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, per avviare una ricognizione delle stato delle gare in cui si affidano a cooperative di disabili servizi pubblici. Ha inoltre assicurato che il percorso di contrasto alle false cooperative è già in atto

Ti potrebbero interessare anche: