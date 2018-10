RAGGI,SCONGIURATO SFRATTO ‘CASA FAMIGLIA’ PER DISABILI

«Ce l’abbiamo fatta. Lo sfratto della casa famiglia ‘Alessandrià è scongiurato. Voglio raccontarvi una bella storia di amministrazione che riguarda un gruppo di fantastici ragazzi ospitati e assistiti in via Dalmazia, a due passi dal centro di Roma». Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Si tratta di persone con disabilità che da anni sono assistite amorevolmente da un gruppo di formidabili operatori di una cooperativa. È una storia complessa: l’immobile è destinatario di uno sfratto esecutivo per morosità (la precedente gestione non aveva pagato l’affitto da anni). La situazione era disperata ma, tramite un ampio e profondo coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali, l’operazione è stata scongiurata. Ci eravamo già mossi da tempo, cercando una struttura che potesse assicurare un’alternativa. Tutte le istituzioni si sono mosse. Finalmente è stato quindi individuato un nuovo locale in via Goito, nei pressi della stazione Termini, grazie alla disponibilità del Municipio II. Anche la Asl Rm1 è intervenuta con efficacia. Mettendo a sistema l’impegno di tutti i soggetti coinvolti è stata così garantita la tutela del superiore interesse dei ragazzi. L’obiettivo condiviso deve essere il loro benessere e la tutela dei loro diritti. Oggi il miracolo è diventato realtà. Stamane l’ufficiale giudiziario e l’avvocato della proprietà della casa hanno acconsentito a rinviare l’esecutività dello sfratto. In questo modo la struttura in via Goito potrà essere sistemata per la nuova destinazione d’uso e sarà possibile organizzare il trasferimento dei ragazzi nei tempi e nei modi più adeguati. Si tratta di una vittoria per tutta la città: ragazzi, Roma Capitale e le istituzioni sono con voi!», conclude.

