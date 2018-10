ROMA:MANOVRE LEGA,DI MAIO PROMETTE POTERI SPECIALI

A parlare con i dirigenti, il Carroccio all’ombra del Colosseo è ormai «un’onda, in continua crescita: abbiamo uomini e donne all’altezza di accettare la sfida di Roma». Ormai non si sussurra neanche più: Matteo Salvini punta al jackpot del Campidoglio. Semplicemente impensabile fino a pochi anni fa ma oggi, se il 10 novembre Virginia Raggi sarà condannata e dovrà dimettersi, strappare Roma agli alleati-rivali del M5s sembra un’impresa a portata di mano. Ora, o mai più. Luigi Di Maio, di conseguenza, gioca di rimessa inseguendo l’altro vicepremier sul suo stesso terreno, la sicurezza: «Servono più poteri al sindaco di Roma – ha ribadito oggi il capo del M5s – Più fondi per la prevenzione dei reati, in particolare quelli contro le donne. E se c’è un immobile occupato in pieno centro, il sindaco deve poter intervenire di sua iniziativa per sgomberarlo». Insomma, un sindaco con la stella da sceriffo «per intervenire sulla sicurezza e l’ordine pubblico». Il caso Desirèe, del resto, sta diventando uno spartiacque: in una città amministrata dal M5s, in un quartiere-fortino dei ‘rossì come San Lorenzo che ricade in uno dei due municipi a guida Pd, gli applausi al ‘ministro in ruspà venuto dal nord sono per i pentastellati più che un campanello: una sirena, che non suona certo da oggi. Il 4 marzo il Carroccio ha dilagato, specie in periferia, con picchi oltre il 12% a Tor Bella Monaca e proiezioni di crescita impossibili da ignorare. Ha già messo un piede in Campidoglio costituendo un gruppo consiliare, è presente in sette Municipi con 12 consiglieri e a quanto pare potrebbe nascere presto un gruppo ‘verdè anche in I. In quel centro storico, cioè, dove a breve sarà inaugurata la sede del partito: ci sono tre opzioni, a quanto pare, e a giorni si saprà di più. C’è addirittura il sogno di aprire una sezione anche a San Lorenzo. E non c’è solo Roma: in Regione Lazio la Lega ha eletto più consiglieri dei ‘romanissimì Fratelli d’Italia. «È per il radicamento, la presenza continua, la territorialità» spiegano fonti del partito, soddisfatte. Possibili candidati sindaci? «La gente non guarda i nomi, la gente oggi vede la Lega, la Lega e Salvini». Gira il nome di Barbara Saltamartini, che però smentisce: «Gossip – ha detto oggi – non ne abbiamo mai parlato con Salvini. Se me lo chiedesse non potrei dire di no, ma non mi sento pronta». Insomma, per i nomi del possibile dopo-Raggi bisognerà aspettare. E questo, certo, vale anche in casa M5s, dove l’ala ‘lombardianà – da sempre spina critica nel fianco di Raggi – potrebbe costruire le condizioni per una riscossa interna. E vale per il centrosinistra, oggi in piena ristrutturazione congressuale ma che potrebbe, post-Primarie, ricompattarsi su un nome di peso (c’è chi spera in Gentiloni). Certo è che in caso di caduta anticipata di Virginia Raggi, si riflette, arriverebbe fino a elezioni un commissario prefettizio. E a nominarlo sarebbe proprio il Viminale, con la firma del ‘Capitanò che guarda al Campidoglio.(

Ti potrebbero interessare anche: